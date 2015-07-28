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Sabah: Yargıtay HDP hakkında inceleme başlattı, AKP'liler HDP milletvekilleri hakkında suç duyurusu yapacak!

AKP'li Abdulhamit Gül: Sırtını terör örgütlerine dayayanlar, sırtınız çok acıyacak!

28 Temmuz 2015 15:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isim vermeden "HDP'nin kapatılmasına" yönelik yaptığı çağrı sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı "Anayasa’nın siyasi partilerle ilgili maddelerine aykırılık" gerekçesiyle HDP ile ilgili inceleme başlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP hakkında Anayasa'nın 68 ve 69.maddelerinde belirtilen, "Hiçbir siyasi parti suça teşvik edemez" hükmü uyarınca harekete geçti. HDP hakkında resen inceleme başlatan başsavcılık, bu kapsamda basında çıkan haberler, parti hakkındaki şikayetler ile HDP'li bazı parti yöneticiler hakkında başlatılan soruşturmaları mercek altına alındı.

 

Deliller incelenecek

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu'nun, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte, bunu savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz", Selahattin Demirtaş'ın, "Halkımız, siyasi kurumlarımız, sivil toplum örgütleri, belediyeler, meslek örgütleri gibi bütün toplumsal yapılar kendi güvenlik tedbirlerini de geliştirmelidir" açıklamaları ile HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız hakkındaki "PKK kuryesini Ceylanpınar'a götürdüğü" yolundaki iddiayı incelemeye aldığı öne sürüldü.

 

'Suç tespit edilirse kapatılır' iddiası

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin faaliyet ve söylemlerine dair incelemenin ardından gerek görürse dava açılması için harekete geçilecek. Anayasa'nın 68. Maddesi'ne göre, siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava, Anayasa Mahkemesi'nce kesin karara bağlanıyor.

AK Parti grubunun teklifiyle 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği için siyasi partilerin kapatılmasının tamamen kaldırılması da teklif edilmişti. Bu yönde yapılacak anayasal düzenlemeye CHP, MHP ile BDP de destek vermemişti.

 

AKP'den HDP vekilleri hakkında suç duyurusu

 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdulhamit Gül, "PKK güzellemesi yapan HDP milletvekilleri hakkında Cumhuriyet savcılarına suç duyurusunda bulunuyoruz. Sırtını terör örgütlerine dayayanlar, sırtınız çok acıyacak" dedi.

Gül, kişisel Twitter hesabından, şu ifadeleri paylaştı:

"Kalleş teröristler bölge halkına hizmet eden ambulansları, sağlık görevlilerini kaçırarak, hastaneleri tarıyorlar. 'Kandilde izmarit yok' diye yazanlar Malazgirt'te binbaşımız şehit edildi, bağlama sesinden duyamadınız mı? Kulaklarınız var ama duymaz sizin. PKK güzellemesi yapan HDP vekilleri hakkında Cumhuriyet savcılarına suç duyurusunda bulunuyoruz. Milletvekili terör örgütü vekili değildir. Sırtını terör örgütlerine dayayanlar, sırtınız çok acıyacak"

 

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