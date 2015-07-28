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Sözcü: Lanet olsun, milleti bunları dedirtir hale getirdiler; HDP kapatılsın, Tayyip başkan olsun!

'Yeter ki akan kanlar dursun! Şehit cenazeleri gelmesin!'

28 Temmuz 2015 12:41

Sözcü gazetesi, bugün “HDP kapatılsın, erken seçim olsun, AKP 400 vekil alsın, Tayyip başkan olsun" manşetiyle çıktı.

Suruç’ta meydana gelen bombalı saldırının ardından polislere ve askerlere yönelik saldırıların arttığını belirten Sözcü, "Her gün bir şehit cenazesi kaldırılıyor. Ülkede acı, yas ve gözyaşı var. Korkunç iktidar hesapları yapıldığı öne sürülüyor. Kafası karışan halk, 'Lanet olsun!.. Milleti sonunda bunları dedirtir hale getirdiler!.. HDP kapatılsın, erken seçim olsun, AKP 400 vekil alsın, Tayyip başkan olsun, yeter ki akan kanlar dursun! Şehit cenazeleri gelmesin!' diye isyan ediyor” ifadelerine yer verdi.

Sözcü gazetesinin bugünkü (28 Temmuz 2015) nüshasının manşetinde yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Lanet olsun!.. Milleti sonunda bunları dedirtir hale getirdiler!.. HDP kapatılsın, erken seçim olsun, AKP 400 vekil alsın, Tayyip başkan olsun, yeter ki akan kanlar dursun! Şehit cenazeleri gelmesin.

Ülkeyi yönetecek bir hükümet kurulamaması ve AKP'nin iktidarı kaybetmesi ortamı gerdi. Türkiye karanlık ellerin, hain planlarını uygulamaya koyduğu arenaya döndü.

Memlekette beklenmedik şekilde terör tırmandırıldı. Açılım bitti. Bir yandan bölücü örgüt PKK, diğer yandan dinci, IŞİD, saldırılarını artırdı. 10 gündür oluk gibi kan akıyor...

Her gün bir şehit cenazesi kaldırılıyor. Ülkede acı, yas ve gözyaşı var. Korkunç iktidar hesapları yapıldığı öne sürülüyor. Kafası karışan halk, başlıktaki gibi isyan ediyor.”

 

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