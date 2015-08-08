Sabah: PKK, çekiliyoruz dediği dönemde Doğu ve Güneydoğu'daki evlere 80 bin silah sakladı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, “PKK’nın çekiliyoruz dediği dönemde silahlanmaya devam ettiğini ve ‘şehir savaşına’ hazırlık için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da şehir merkezlerindeki evlere 80 bin uzun namlulu silahı buralarda sakladığını” iddia etti. MGK ve Bakanlar Kurulu'na sunulan rapora dayandırılan iddiaya göre PKK çözüm sürecinin devam ettiği dönemde “şehir savaşına” hazırlandı. Silahların yerinin ve adedinin tespit edildiği iddiasını taşıyan haberde “Kalaşnikof ve pompalı tüfek ile çeşitli tip ve ebattaki tabancalar PKK'nın depoladığı silahlar arasında önde geliyor. Başta el bombası olmak üzere irili ufaklı patlayıcılar bu silahlarla birlikte saklanıyor. Özellikle Hakkâri, Şırnak, Ağrı gibi iller ve Nusaybin, Cizre, Silopi gibi ilçelerde PKK'nın yoğun silahlanmaya gittiği belirtiliyor” ifadeleri yer aldı.

Sabah gazetesinin bugünkü nüshasının (8 Ağustos 2015) manşetinden Yahya Bostan imzasıyla duyurulan haber şöyle:

MGK ve Bakanlar Kurulu'na sunulan rapora göre PKK, "Çekiliyoruz" dediği dönemde silahlanmaya devam etti. Şehir savaşına hazırlık için kentlerdeki evleri mühimmat deposuna çeviren örgüt 80 bin uzun namlulu silahı buralarda sakladı

11 Temmuz'da "tek taraflı ateşkesi" bitirdiğini ilan ederek terör saldırılarına hız veren PKK'nın "şehir savaşı" için kentlere yığınak yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre PKK'nın şehir yapılanması Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da şehir merkezlerindeki evlere 80 bin uzun namlulu silah depoladı. Yapılan çalışmada PKK'nın bu silahları nerede depoladığı, hangi mahallelere yığınak yapıldığı, hangi örgüt mensuplarının evlerinde silah saklandığı, silahların adedi, markası ve diğer mühimmat türleri tespit edildi. Kala şnikof ve pompalı tüfek ile çeşitli tip ve ebattaki tabancalar PKK'nın depoladığı silahlar arasında önde geliyor. Başta el bombası olmak üzere irili ufaklı patlayıcılar bu silahlarla birlikte saklanıyor. Özellikle Hakkâri, Şırnak, Ağrı gibi iller ve Nusaybin, Cizre, Silopi gibi ilçelerde PKK'nın yoğun silahlanmaya gittiği belirtiliyor.



İç güvenlik harekâtı



MGK'da ve Bakanlar Kurulu'nda da değerlendirilen bu duruma karşı kapsamlı bir strateji geliştirildi. Kandil'e yönelik hava operasyonları kesintisiz devam ederken, PKK'nın yurtiçi örgütlenmesine yönelik operasyonlara da hız verilecek. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde kapsamlı bir "iç güvenlik harekâtı" başlatılacağı belirtiliyor. Türkiye içinde saklanan silah ve mühimmat tek tek toplanıp imha edilecek. Silahların toplanması konusunda kararlı olan hükümet, bunun gerçekleştirilmesi için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı kanaat önderleriyle de temasa geçti. Bu silahların teslimi ya da imhası için PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına gerekli uyarıların yapılması istenerek "Siz yapın yoksa biz alacağız" mesajı verildi.



Kamu düzeni önlemi



Önümüzdeki günlerde PKK tek taraflı çatışmasızlık ilan etse bile bu adımdan vazgeçilmeyecek. PKK'nın HDP üzerinden "ateşkes" çabası içinde olduğu, bunun zaman kazanmaya yönelik bir strateji olduğu belirtiliyor. Hükümet kaynakları PKK'nın Türkiye'den tamamen çekilmesi, illegal silahların ortadan kaldırılması konusunda kararlı olunduğunu vurgulayarak, "PKK şimdi saldırılarını durdursa da şehirlerdeki bu silahları önümüzdeki dönemde yine kullanmaya kalkışacak. Kamu düzeninin tesisi, kalıcı bir çözüm için bu silahların toplanması, illegal hiçbir oluşuma izin verilmemesi gerekiyor" dedi.