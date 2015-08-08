Cizre'de polis aracına saldırı; 1 polis hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre İlçesi’nde PKK’lıların potestolara müdahale eden polis zırhlı aracına roketatarla düzenlediği saldırıda 22 yaşındaki polis memuru Salih Hüseyin Parça, hayatını kaybetti. Basınçtan etkilenen 3 polis de Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden polisin 15 gün önce göreve başladığı öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cizre’nin Yafes Mahallesi’nde gece saatlerinde yolu barikatla kapatan gruba müdahale için olay yerine giden polis ekiplerine PKK’lılar roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş etti.

Roketatarın isabet ettiği zırhlı araçta bulunan polis memuru Salih Hüseyin Parça şehit olurken, 3 polis memuru da yaralandı. Polislerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Güvenlik güçleri PKK’lıları etkisiz hale getirmek için ilçede operasyonlarını sürdürüyor. Roketli saldırıda yaralanan polis memurları Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

15 gün önce göreve başladı

Şehit olan polis memurunun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Şehit olan polis memuru Salih Hüseyin Parça'nın 15 gün önce göreve başladığı öğrenildi.

Polis saldırıyı gerçekleştiren saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.