PKK Cizre'de roketatarla saldırı düzenledi, 2 polis yaralı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde polis PKK'nın yol kestediği ihbarını alan polislere, roketatarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 polis yaralandı. Saldırının PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Cizre'nin Nur Mahallesi'ndeki Nusaybin Caddesi'ni kapatan YDG-H üyeleri, yoldan geçen araçları durdurup kimlik kontrolü yaptı. Saat 00.30 sıralarında yol kapatıldığı ihbarı üzerine bölgeye zırhlı araçlarla giden polis ekiplerine PKK'lılar roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıda roketatarın isabet ettiği akrep adı verilen zırhlı araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı. Diğer polisler PKK'lılara ateş ederek karşılık verdi. Çıkan çatışma sokak aralarında yer yer devam etti. Saldırıda yaralanan polis memurları ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. PKK'lıları etkisiz hale getirmek için mahalle aralarındaki operasyonlar devam ediyor.

Gaziantep’in Karkamış İlçesi’nde, Suriye sınırında devriye gezen askeri aracın devrilmesi sonucu ise 7 asker yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Suriye sınırındaki Kıvırcık Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye sınırında devriye görevi yapan Burak Yıldırım yönetimindeki askeri araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 7 asker yaralandı. Askerler, Karkamış Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalelerinin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.