Silopi'de polisin girdiği mahallelerde çatışma çıktı, 3 ölü

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Başak, Barbaros ve Zap mahallelerinde hendek kapatma çalışmaları sırasında güvenlik güçleriyle, hendeğin kapatılmasına engel olmak isteyenler arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti. Silopi Belediyesi Eşbaşkanı Seyfettin Aydemir, çatışmada üç kişinin öldüğünü, 10'a yakın kişinin yaralandığını söyledi. DİHA, hayatını kaybeden vatandaşlardan ikisinin 58 yaşındaki Hamdin Ulaş ile 17 yaşındaki Mehmet Hıdır Tanboğa olduğunu yazdı.

Evrensel'den Faruk Ayyıldız'a konuşan Aydemir, “İtfaiye araçlarını yolladık ama engel oldular, itfaiye araçlarına da ateş açıldı” dedi.

'Ambulanslar çatışma alanına sokulmuyor'

3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aydemir, ambulansların çatışma alanına sokulmadığını söyledi. Aydemir, “Keskin nişancılar var, dışarı çıkana ateş açılıyor. Vekiller ile birlikte çatışmaların olduğu mahallelere girmeye çalışıyoruz ama ulaşamadık, çatışmaların olduğu mahallelere yakın bir yerde bekliyoruz” diye konuştu.

'Yaralılara izin verilmiyor'

5 mahallede silahlı çatışmaların devam ettiğini kaydeden Aydemir, “Yaralılar hastaneye götürülemiyor, silah seslerinden dolayı mahallere de girilemiyor. Mahallelerden yükselen dumanları görebiliyoruz, Silopi’de durum çok kötü” ifadelerini kullandı.

Hastane kapısında mı öldürüldü?

Hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mehmet Hıdır Tanboğa isimli gencin getirildiği Silopi Devlet Hastanesi önünde içinde bulunduğu arac ateş açılması sonucu öldüğü öne sürüldü. Onlarca kişinin yaralandığı olaylarda, yaralıların tedavi için ilçede yeterli doktor bulunmaması nedeniyle gönüllü doktor çağrısında bulunuldu.

Gönüllü doktorlara çağrı

DBP Şırnak İl Eşbaşkanı Salih Gülenç, hastanede yeterli sayıda doktor bulunmadığı için yaralılara müdahale edilemediğini söyledi. Güvenç, bu yüzden bir an önce ilçeye gelmeleri için gönüllü doktorlara çağrıda bulundu.

"Vali 'adresi verin, yaralıları biz alalım' dedi"

Güvenç, hastaneye ulaştırılan bu yaralıların yanı sıra çok sayıda yaralının ise halen olayların devam ettiği bölgede bulunduğunu aktardı. Polislerin devam eden saldırıları nedeniyle mahalleye girilip, yaralıların hastanelere kaldırılamadığını belirten Güvenç, yaralıların hastaneye getirilmesi için Şırnak Valisi ile görüştüklerini ancak, valinin kendilerine 'Yaralıların bulunduğu adresleri verin biz onları alalım' dediğini aktardı.

İlçede helikopter hareketliliği

Olayların devam ettiği mahalleye İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait birlikler de zırhlı araçlarla getirildi. İlçede helikopter hareketliliği de yaşanıyor.

'Polis ev baskınlarına başladı' iddiası

Silopi Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü binalarına ise keskin nişancılar yerleştirildi. Binalara konumlanan keskin nişancıların mahalleden dışarı çıkmak isteyen yurttaşları hedef aldığı da bölgeden gelen iddialar arasında. Polisin ev baskını yaptığı da iddia ediliyor.

HDP'li vekil: Mahalle abluka altında

Çatışma bölgesinde bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, şunları kaydetti: "Mahalle polis kuşatmasındadır. Polis ablukası kaldırılmalıdır. Halk sokaklarda, biz de yanlarındayız. Sivil katliam göze alınarak yapılıyor. Valilikle görüştük. Sivil insanların yaşamını yitirdiğini ve yaralıların olduğunu söyledik. Yaralıların alınması için polis şiddetinin ve ablukasının kaldırılması gerekiyor. Şuan mahallenin bir sokağındayız. Tüm sokaklarına gidilemiyor. Başka yaralıların da olduğu ve polis ablukasından kaynaklı kendilerine ulaşılmadığı haberlerini alıyoruz. Yaralanları halk kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırıyor. Hastanede bile polis şiddeti durmuyor. Yaralıları taşıyan araçlar da polis tarafından taranıyor. Şuan olanlar yeni bir konseptin parçasıdır. 90'lıları aşan konseptır. Halka yönelik bir vahşettir."