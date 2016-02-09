Sabah: Paralelin mali damarına girildi, 20 bini aşkın kişi ve şirket belirlendi

Maliye Bakanlığı’nın paralel yapının bilinen şirketleri dışında örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen 20 bin şirket, kişi ve kuruluşun belirlendiği öne sürüldü.

Sabahta yer alan haberde, Maliye Gelir İdaresi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca yürütülen çalışmalarda paralel yapının ağırlıklı olarak çek ve senet üzerinden çalıştığı belirtildi. “Bakanlık paralel ağın finansal ana damarına girdi” denen haberde, “Paralel şirketlerde”, hiyerarşik bir yapılanma olduğu yazıldı.

Sabah'ta “Mali yapı çözüldü zincir kırılıyor” başlığıyla yayımlanan (9 Şubat 2016) haberin tamamı şöyle:

Maliye Bakanlığı, Paralel örgütün finansal ağını çözdü. Paralel yapı şirketleri, yapıyla kuvvetli bağı olan şirketler ve paralel kuryeler şeklindeki hiyerarşik yapılanma bir bir deşifre edildi. Sıra operasyonlarda...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Paralel Devlet Yapılanması (PDY) ile mücadele kapsamında Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirirken Maliye Bakanlığı da paralel ağın finansal ana damarına girdi. Koza İpek Holding, Kaynak Holding gibi paralel yapının bilinen şirketlerinin ötesinde kılcal damar gibi ülkeyi sardığı anlaşılan 20 bin şirket, kişi ve kuruluş belirlendi. Maliye Gelir İdaresi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca yürütülen çalışmalarda paralel finansal yapının ağırlıklı olarak çek ve senet üzerinden çalıştığı, himmet paralarının toplanıp dağıtılmasında "mutemet elemanlar kullandığı" belirlendi. Bu kişilerin, yurtdışındaki okullara, sivil görünümlü vakıflara veya şirketlere para transferinde anahtar rol oynadıkları saptandı. Söz konusu şirketlerin ve yöneticilerinin 17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında da FETÖ ile organik bağlarını devam ettirdiği ortaya çıktı. Paralel örgütün global bağlantıları da deşifre olmaya başladı. Örgüte doğrudan kaynak sağlayan şirketler ve aracı kişiler mercek altına alındı. Bu şirketlerin sadece ülke içinde faaliyet göstermedikleri, uluslararası para akımında da kullanıldıkları anlaşıldı. Özellikle şüpheli para hareketlerinin izi sürüldü. Bu şirketlerin, halk eğitim, sosyal yardım, kültür vakfı gibi isimlerle kurulan derneklerle bağlantıları da ortaya konuldu.

Hiyerarşik yapılanma

Paralel şirketlerde de "hiyerarşik bir yapılanma" olduğuna dikkat çeken yetkililer, "Müthiş ilişkiler ağı var. "paralel yapı şirketleri", "paralel yapı ile kuvvetli bağ olan şirketler", "paralel yapı kuryeleri" gibi farklı kategoriler üzerinde incelemeler yoğunlaştırıldı" dedi.

İşin olsun istiyorsan himmet ver!

Paralel yapı soruşturmasında önemli konumda bulunan ancak çalışmaları savcılıklarca yer yer yetersiz bulunan Mali Suçları Araştırma Kurulu, Paralel Yapı'ya yönelik incelemeler noktasında yeni bir bakış açısı ile çalışmaya başladı. Türk Ceza Kanunu kapsamında terör örgütü olarak ifade edilen FETÖ'ye destek veren ve organik bağlı görünen şirketler önümüzdeki dönemde incelenecek. Bu inceleme klasik bir vergi araştırması gibi değil, suç geliri aklama faaliyeti kapsamında gerçekleştirilecek. Ön incelemelerde örgüte farklı düzeylerde yardımlar yapıldığı ortaya çıkarken, bazı özel üniversitelerde öğrencilerin ödeme amaçlı çek kullandığı saptandı. Yetkililer, "Örgütün ilişkiler ağını ortaya çıkaracak somut deliller var. Örneğin bazı üniversitelerde çek dönüyor. Öğrenci getiriyor. Arkası cirolanmış. Yani çek, Paralel Yapı'nın bir şirketinden alt şirkete, oradan himmet ağına kadar uzanıyor. Zaman zaman şantajla veya kamu gücü kullanılarak para toplanıyor. 'Şu işin olmasını istiyorsan himmet ver. Çek de senet de olur' deniyor. Bu şekilde anlatımlar ve net bilgiler var. Çek, sisteme ciro ile sokulmuş, üniversiteye kadar gelmiş. Şunu yapacağız. Öğrenciyi çağıracağız, 'Bu çeki sana hangi ticari ilişki içinde kim verdi?' diye soracağız. Mesele öğrenci değil, çeki yazan şirketler ve dolaştıran aracılar. Bu şirketleri ve ilgili kişileri araştıracağız. 20 bin civarında şirket ve kişi şu an radarımızda" dediler.

Paravan şirketlerden iz takibi

Örgütün para transferlerini takip için özel bir ekip oluşturuldu. Transferlerin bazı paravan şirketler üzerinden gerçekleştirildiği ihbarı da araştırılmaya başlandı. Örgütün, iş dünyasına yönelik baskı oluşturduğu, bazı kamu kurumlarında temsilcileri kullanarak firmalara ceza kestiği de raporlara yansıdı.

Yurtdışı mal varlıkları dondurulacak

Paralel yapı ve destekçilerinin yurt dışı mal varlıklarının dondurulması için de yeni bir çalışma başlatıldı. BM'nin Türkiye'de mal varlığı dondurma yönünde taleplerde bulunduğunu anımsatan yetkililer, "Dondurma, el koyma konularında kararlar var. ABD bizden talepte bulunursa biz de onlara Türkiye'nin paralel yapı ile ilgili taleplerini hatırlatacağız. Mütekabiliyet esasını işleteceğiz" dedi.