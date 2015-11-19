Erdoğan: Paralel yapı bana ihanet etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "paralel yapı" olarak nitelendirdiği Gülen cemaatiyle ilgili olarak "Şahıs olarak onlar beni çok iyi tanıyor ama ben de onları çok iyi tanıyorum. Onlar Tayyip Erdoğan'a ihanet ettiler, ben onlara ihanet etmiyorum. Ben sadece milletin hakkını onlardan geri alma mücadelesini veriyorum" dedi.

A Haber canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi

Şu anda orada bir hukuk bürosu ile hükümet, devlet olarak çok ciddi bir anlaşmamız var. Öyle zannediyorum ki, çok kısa bir zaman içinde neticesini vermeye başlayacak. Burada şu anda açıklamam doğru değil. Attığımız bazı özel adımlar var ki, bu adımlar da onlara çok daha farklı herhalde geleceği yaşatacak.

Şunu bir defa çok açık net söylemem lazım. Şahıs olarak onlar beni çok iyi tanıyor ama ben de onları çok iyi tanıyorum. Onlar Tayyip Erdoğan'a ihanet ettiler, ben onlara ihanet etmiyorum.

Ben sadece milletin hakkını onlardan geri alma mücadelesini veriyorum. Bu ülkenin hakkını onlardan geri alma mücadelesini veriyorum. Yalnız dahi kalsam sonuna kadar bunu sürdüreceğimi söyledim.

Bu bütün mücadeleyi dikkat ederseniz, hukuk içerisinde sürdürüyoruz. Devlete ciddi yerleşimler olmuş. Muhalefetle el ele de adımlar atılabilir. Bu adımlar atılsın ki süratle çöcüme kavuşsun. ABD'de ciddi paralar söğüşlüyorlar. Hukuki anlamda ciddi çalışma yapılıyor. Oraya doğru işleyen çok ciddi birzekaları var. ABD'de mafya yapılanmasına gidilmiş.