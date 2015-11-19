"Erdoğan ile Davutoğlu yeni hükümette 4 bakanın ismi üzerinde anlaşamıyor"

Kongre sürecinde MKYK konusunda kriz yaşayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında şimdi de yeni hükümette yer alacak bakanlarla ilgili sıkıntı yaşandığı iddia ediliyor.

AKP kulislerine yansıyan bilgilere göre, Davutoğlu’nun ekonomi yönetiminin başına Ali Babacan’ı getirmek istediği, Erdoğan’ın ise Berat Albayrak’tan yana tercih kullanmak öne sürülüyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede MKYK’ye aldığı Binali Yıldırım ve Nurettin Canikli ile Davutoğlu’nun kongre sonrasında MKYK listesinde yer almasına karşın MYK’de liste dışında kalan Mustafa Şentop ve Süleyman Soylu’yu kabinede görmek istediği belirtiliyor.

Davutoğlu’nun ise bu 4 isme itiraz ettiği ileri sürülüyor. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde Davutoğlu’nun Soylu’ya itirazını kaldırdığı kaydediliyor. Canikli’nin ise yaşanan sıkıntı üzerine kabinede yer almak istemediğini Erdoğan ve Davutoğlu’na ilettiği dile getiriliyor. Binali Yıldırım’ın bakanlık olasılığının Davutoğlu çevresinde rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Uzlaşma sağlanması durumunda hükümetin cuma günü kurulması beklenirken, sıkıntının sürmesi durumunda sürecin pazartesiye kalabileceğine dikkat çekiliyor.

Parti kulislerine yansıyan bir başka bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na getirilecek isim konusunda da sıkıntı yaşanıyor. Davutoğlu’nun Taner Yıldız’ı istediği, Erdoğan’ın ise karşı çıktığı belirtiliyor. Yıldız’ın bakanlık istemediğini Davutoğlu’na ilettiği ileri sürülüyor. Adalet Bakanlığı’na getirilecek isim konusunda Bekir Bozdağ ve Mustafa Şentop’un adı geçiyor. Sarayın Şentop’u istediği, ancak Bozdağ’a da Erdoğan’a yakın bir isim olması nedeniyle saray kanadından bir itiraz olmayacağı söyleniyor.

‘Yetki yasası’yla bakanlık bölme

AKP’de bir süreden beri bazı bakanlıkların bölünmesi, bazılarının da yeniden yapılandırılması gerektiği dile getiriliyordu. Bu yönde karar verilmesi durumunda gerekli yasal düzenlemelerin TBMM’den çıkarılacak ‘yetki yasası’yla yapılması planlanıyor. AKP yöneticileri, “Bakanlıkların yeniden yapılandırılması için yasa değişikliği gerekiyor.

Ancak her bakanlığın kendi teşkilat yasasında tek tek düzenleme yapılması lazım. Bu çok zaman alacak bir yöntem. Yetki yasasıyla KHK ile düzenleme yoluna gidilebilir” görüşünü dile getirdi.