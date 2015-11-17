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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma görevini verdi

Davutoğlu'nun çarşamba günü yeni kabinesini açıklaması bekleniyor

17 Kasım 2015 19:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki görüşme sona erdi. Erdoğan, Davutoğlu'na 64. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini kurma görevi verdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ederek, 64 üncü Cumhuriyet Hükümetini kurmakla görevlendirmişlerdir.”

 

Davutoğlu'nun 45 gün süresi var

 

Hükümeti kurma görevini almasının ardından Davutoğlu'nun yeni oluşturacağı kabine üyelerini Erdoğan'ın onayına sunması için 45 gün süresi var. Ancak Davutoğlu'nun çarşamba günü yeni kabinesini açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümeti onaylamasının ardından Bakanlar Kurulu programı okunacak.

Programın okunmasından 2 tam gün geçtikten sonra görüşmelere geçilecek, görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra ise güven oylaması yapılacak.

 

Geçici hükümeti de Davutoğlu kurmuştu

 

7 Haziran seçimlerinin ardından hükümetin kurulamaması üzerine Erdoğan, 25 Ağustos'ta, ülkeyi seçimlere götürecek geçici hükümeti kurma görevini Davutoğlu'na vermişti. Geçici hükümet Erdoğan'ın onayının ardından 28 Ağustos'ta göreve başlamıştı.

Geçici hükümetle girilen seçimlerde AKP, 1 Kasım'da yapılan milletvekili genel seçimlerinde oyların yüzde 49.5'ini alarak tek başına iktidar olma çoğunluğunu yakalamıştı.

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