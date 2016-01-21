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'Paralel yapı' soruşturması kapsamında eski istihbarat şube müdürüne 47 yıl 6 ay hapis cezası

Hapis cezası 'resmi belgede sahtecilik' suçundan verildi

21 Ocak 2016 21:06

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde 'paralel yapı' soruşturma kapsamında, biri meslekten ihraç edilen 7 emniyet mensubu hakkında açılan davada, eski istihbarat şube müdürü Kamil Akyıl'a 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 47 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DHA'dan Erhan Göğem'in haberine göre Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nde görevli eski istihbarat şube müdürü Olcay Kürklü'nün de aralarında bulunduğu 6 polis ile bazı şikayetçiler ve tarafların avukatları katıldı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünde görevli eski istihbarat şube müdürlerinden Kamil Akyıl'ın sağlık raporu alarak katılmadığı duruşmaya, sanıklardan Mehmet Tok mahkemenin aldığı karar doğrultusunda Muş'tan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, yaptıkları işlemlerin kanuna aykırı olmadığını söyleyip beraatlarına istedi. Sanık avukatları da cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, polislerin beraatlarına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Kamil Akyıl'ın 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 47 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve 'görevi kötüye kullanmak' suçundan da hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme, diğer sanıkların ise beraatına hükmetti.
 

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