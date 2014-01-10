Sabah grubu: Savcı Zekeriya Öz, Ali Ağaoğlu'ndan 'sahte' belge istedi

Sabah ve Takvim gazeteleri Bakırköy Başsavı Vekilliği'ne atanan Zekeriya Öz ile ilgili bir iddia daha ortaya attı. Turkuaz Medya grubuna bağlı gazetelerin haberinde, Zekeriya Öz'ün üç yakın arkadaşını iş insanı Ali Ağaoğlu'na gönderdiği ifade edildi. İddiaya göre, Öz'ün arkadaşları, savcının Dubai tatilini ödediğini iddia eden Ağaoğlu'na "Zekeriya Bey, Dubai gezisi yüzünden zor durumda kaldı. Parayı size ödemiş olsun. Siz ona geçmiş tarihli bir makbuz verin" dedi.

Sabah gazetesinin Şaban Arslan imzasıyla, Takvim gazetesinin imzasız olarak manşetlerinden verdikleri haberde, Zekeriya Öz'ün yakın dostu oldukları öne sürülen 17 Aralık'ta gözaltına alınıp serbest bırakılan Yorum İnşaat'ın sahibi Osman Aktaş, Yeditepe İnşaat'ın sahibi A. O. ve Avukat Tayfun Aktaş, 7 Ocak Salı günü İstanbul'da bir araya geldi.

Haberde yer alan iddialara göre, Ağca, O. ve Aktaş, Zekeriya Öz'ün "Bana Dubai gezisini ayarladı" dediği Halil İbrahim Demirhan'a ulaştı. Grup daha sonra, Demirhan'ın kardeşi olan ve Ali Ağaoğlu'nun avukatlığını yapan Ali Demirhan'ın da bulunduğu toplantıda, "Zekeriya Bey'in Dubai tatili için geriye dönük tarihli 4 bin 250 dolarlık elden ödeme makbuzu" istedi. Demirhan kardeşler ise "Bizim buna yetkimiz yok. Gelin sizi Ali Ağaoğlu ile görüştürelim" teklifinde bulundu. Grup, aynı gün Ağaoğlu'nun Ataşehir'deki merkez binasını ziyaret etti.

İddiaya göre, konuklar Ağaoğlu'na "Zekeriya Bey, Dubai gezisi yüzünden zor durumda kaldı. Parayı size ödemiş olsun. Siz ona geçmiş tarihli bir makbuz verin" ricasına bulundu.

Ali Ağaoğlu'nun grubun talebine "Ben ağabeyinizi bir hafta yedirdim, içirdim, gezdirdim. Parasını da ödedim. Şimdi kalkmış bir de fatura mı istiyorsunuz" sözleriyle cevap verdiği iddia edildi. Ağaoğlu'nun ayrıca bu isteğe çok sinirlendiği ve üç arkadaşı şirketinden kovduğu da öne sürüldü.