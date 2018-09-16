Sabah gazetesi: Kaos çıkarmak isteyenler gözünü 40 gün sonra açılacak yeni havalimanına dikti

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, işçilerin asgari taleplerinin karşılanması nedeniyle eyleme gittiği 3. havalimanı inşaatı hakkında "2. Gezi Provokasyonu” başlıklı bir haber yayınladı. Erhan Öztürk ve Engin Tunç imzasıyla yayınlanan haberin “Yalanlar ve gerçekler” ifadesinin yer aldığı kısmında şimdiye kadar 500 işçinin öldüğü iddiası ‘yalan’ olarak nitelendi. Haberde şimdiye kadar inşatta sadece 27 işçinin öldüğü öne sürüldü.

Sabah gazetesinin bu haberine sosyal medyadan birçok tepki geldi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli, ‘haysiyetsiz olarak nitelediği Sabah’a "Sadece 27 işçi ölmüşmüş. İnsan şunu yazmaya utanır be. Siz bu işçilerin vergisiyle yapılan okullarda okudunuz” ifadesiyle tepki gösterdi.

"Türkiye'de kaos çıkarmak isteyenler bu kez gözünü 40 gün sonra açılacak İstanbul'un yeni havalimanına dikti” ifadesinin yer aldığı Sabah gazetesinin haberinde, işçilere ulaşmaya çalışan milletvekillerinin de olayı ‘provoke etmeye çalıştığı’ öne sürüldü.

"Eylem", "provokasyon" oldu

Sabah gazetesi, işçilerin eyleminin başlamasının ardından havalimanının işletmecisi İGA ile ilgili bir haber yayınlamıştı. Eylemi, bugünkü haberinde provakasyon olarak niteleyen gazete, "İGA işçilerin taleplerini dinledi” başlıklı haberde şu ifadeleri kullanmıştı:

"İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçi temsilcileri ile bir araya gelerek işçilerin taleplerini dinledi. Samsunlu, yapılan görüşme sonucunda yaşanan sorunların çözümü konusunda çalışmaların başlatıldığını ve gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti. İşçiler dün havalimanında eylem yapmıştı."