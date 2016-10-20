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Politika

Sabah: Başkanlık değil, başbakansız cumhurbaşkanlığı sistemi

Anayasa değişikliği için referandumun nisanda yapılacağı iddia ediliyor

20 Ekim 2016 13:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin referandum için yeşil ışık yakmasının ardından AKP'nin başkanlık sistemine ilişkin yol haritasına dair kulis haberleri gelmeye başladı. Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, Ahmet Davutoğlu'nun "Kendi rızamla deği, zaruret" diyerek istifa etmesinin ardından başbakan olan Binali Yıldırım'ı da yakından ilgilendiren bir iddia ortaya attı. AKP'nin "Başkan"' yerine "Cumhurbaşkanı" ifadesini kullanmayı düşündüğünü ileri sürüldü. 

Sabah gazetesinden Eda Işık'ın kulis haberi şöyle:

Anayasada değiştirilecek madde sayısı da daha az olacak. Buna göre "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" adı altında "Türk tipi başkanlık sistemi" gelecek. Yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde başbakan olmayacak.

Kılıçdaroğlu ise "İki başbakan var; biri resmi, diğeri gölge başbakan Berat Albayrak" demişti:

Referandum nisanda

Bakanlar Meclis dışından atanacak. Tek Meclis'li, üniter yapının korunduğu bir sistem olacak. Parlamento ve başkanlık seçimleri aynı anda yapacak. Değişiklik ocak ayında Meclis'te kabul edilirse nisanda referandum yapılacak. Ardından ise 2017'de yeni sisteme uygun Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin yapılması öngörülüyor. MHP'nin yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde hassasiyetleri ise komisyonda giderilecek.

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