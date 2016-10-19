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AKP'den başkanlık açıklaması: Nisan ayında referanduma gidilebilir

"Başkanlık teklifi ocakta Meclis'te görüşülebilir"

19 Ekim 2016 14:27

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başkanlık tartışmalarına ilişkin olarak, "Başkanlık teklifi ocakta Meclis'te görüşülebilir, nisan ayında da referanduma gidilebilir" dedi.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, “Meclis’te kurulan komisyonlarda hazırlandı. 3-5 gün içinde de toplayacağız” diye konuştu.

Yazıcı, hangi modelin örnek alınacağı konusunda ise "Biz bir araba inşaa edeceğiz. Dizel mi olsun benzinli mi? Başkanlık sistemi yapacağız; Amerikan modeli mi, Fransız modeli mi? Biz onu başka bir yakıtla da sağlarız. Yani çok da önemli değil. Elbette ki dünyadaki uygulamalardan da esinleneceğiz ama kendi ülkemizin koşullarını, geçmişteki birikimlerimi dikkate almak suretiyle başkanlık modelimizi formüle edip, meclise sunacağız" ifadelerini kullandı.

Hayati Yazıcı, 12-15 maddeyi içeren bir teklifle başkanlık sisteminin hayata geçirilebileceğini söyledi.

Yazıcı, "12-15 maddelik bir düzenlemeyle başkanlık sistemi dediğimiz bir düzenlemeyi hazırlayabiliriz. Hazırlanmış şu şu maddeler diye formüle edilmiş bir çalışma yok. Ama bunlar daha önce dediğim metinlerde var, bunları bir araya toplarız” şeklinde konuştu.

Söz konusu teklifin Ocak’ta TBMM’de görüşebileceğini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, “Nisan ayında referanduma gidilebilir” dedi.

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