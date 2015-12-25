Sabah: Akın İpek’in yurt dışındaki mal varlığının dondurulması için Bakanlar Kurulu harekete geçti

"Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladığı" iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Koza İpek Holding’in sahibi Akın İpek’in yurt dışında olduğu iddia edilen 120 milyon sterlinlik mal varlığının dondurulması için Bakanlar Kurulu’nun harekete geçirdiği öne sürüldü. Sabah’ta yer alan habere göre; Bakanlar Kurulu İpek’in mal varlığının dondurulması için "Terörün Finansmanı Kanunu" kapsamında karar alacak.

Sabah’ın bugünkü (25 Aralık 2015) nüshasında manşetten verdiği haberin tamamı şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans sağladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı firari Akın İpek'in yurtdışındaki mal varlığı Bakanlar Kurulu gündemine geliyor. Kurul, İpek'in İngiltere'de bulunan 120 milyon sterlinlik mal varlığının dondurulması için "Terörün Finansmanı Kanunu" kapsamında karar alacak. Karar, Dışişleri Bakanlığı üzerinden İngiltere'ye iletilerek İpek'in mal varlığının kalıcı olarak dondurulması sağlanacak.

Ne kadar parası var?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, İpek ailesine ait İngiltere ve Lüksemburg'daki banka hesaplarında 120 milyon sterlin olduğu belirtiliyor. Bunun 60 milyonunun İpek'in İngiltere'de kurduğu Koza Ltd. Şirketi'ne ait olduğu belirlendi. Bu şirketin merkezi yurtdışında olduğu için kayyum atanamamıştı. Söz konusu 60 milyon sterlinin de Koza Altın A.Ş. hesabından bu şirkete aktarıldığı sanılıyor. Geri kalan 60 milyon sterlinin ise İpek ve ailesine ait çeşitli hesaplarda bulunduğu ortaya çıktı.

Yasadışı işlemler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "FETÖ yöneticisi olmak, terörizmi finanse etmek, terör örgütü propagandası yapmak ve zimmet" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Koza-İpek Grubu'nun hesaplarını mercek altına alınmıştı. MASAK ve Emniyet, hesaplarda olağandışı para hareketleri belirlemiş, yurtdışında paravan şirketlerin kurulduğunu, gerçeğe aykırı işlemler yapıldığını tespit etmişti.