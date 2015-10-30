Akın İpek: 'Oteli bize devret, işlerini kolaylaştıralım' diye teklifte bulundular

Bugün Tv’de Güne Bakış programını sunan Erkan Akkuş’un periscope yayınına konuk olanKoza İpek Holding'in patronu Akın İpek, holdinge kayyum atanması üzerine kendisiyle bazı kişilerin irtibata geçtiğini belirterek, “Hisarönü’ndeki oteli bize ver biz bu işi çözelim” diye bir teklif aldığını öne sürdü.

İpek Medya Grubu'na yapılan baskının ardından çalışanlar yayın hayatına sosyal medyadan devam ediyor. Erkan Akkuş, ‘teknoloji gazetecinin dostudur’ diyerek Periscope yayını yaptı. Yayına Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek bağlandı. İpek’in yayına bağlanmasıyla izleyici sayısı bir anda arttı. 9 bin 253 kişi yayını canlı takip ederken bin 253 kişi de sonradan izledi. Yayında konuşan Akın İpek, yaşananlarla ilgili şöyle konuştu: “Olanları iftiharla izledim. Dün orada birçok tablo vardı. İnşallah bir gün o tabloları kanalımızın üstüne büyüterek asacağız. Burası ‘Kanaltürk, burası Bugün ve burada sadece özgür habercilik yapılır’ diyeceğiz. Bu yaşananlar ileride geçmişe baktığınızda pırıl pırıl parlayacak günler olacak.” dedi.

İpek Medya Grubunda çalışanlar hakkında ‘Benim orada çok kıymetli bir ekibim vardı’ diyen İpek, ekibinin dağıtılmasına üzüldüğünü aktardı. İpek, “Medyadaki en kıymetli varlığım ekibim dağıtılıyor. Yarın medyada büyük zaralar olacak. Reytingler düşecek. İnsanlar orayı o ekip var diye izliyor ve satın alıyorlardı. Onlar olmadığı zaman her şey düşecek. Bunu oraya atanan kayyum ekibi bilmiyor ya da biliyor gözleri görmüyor. Biz TMSF’ye verilmiş bir şirket değiliz. Bizim orada yaptığımız bütün icraatlardan şahsen sorumlular. Ortaya çıkan zarar kendilerine mutlaka ceza olarak dönecek. Sen bir delikanlıyı düşüncesini söylediği için terbiyesiz deyip atamazsın. Ben yıllarca böyle bir şey yapmadım. Hakaret etmemiş, sana karşı saygısızlık yapmamış birisi yiğitçe dimdik durdu ve doğrusu budur dedi. Kayyum orada benim ekibimi dağıtamaz. Elinde gücün var diye sen masum insanları hapse atıyorsan, temiz insanların mallarına el koyuyorsan, yalan bilirkişi raporu hazırlıyorsan bunu yapan alçaktır. Bunu şuan IŞİD yapıyor.” diye konuştu.

" Oteli bize devret, işlerini kolaylaştıralım, diye teklifte bulundular "

Akın İpek çalışanlarına seslendiği periscope yayınının sonunda şöyle konuştu:

“Beni otelimde misafir ettiğim insanlar arayarak oteli bize devret işlerini kolaylaştıralım diyorlar. Her gün karşılaşmış olduğumuz bu hadiselerle imtihan olunuyor. Bu yaşadıklarımız karşısında biz karakterimizden, şahsiyetimizden, doğru bildiğimiz şeylerden vazgeçecek miyiz vazgeçmeyecek miyiz? Bu bizim karakterimizin derecesini gösteriyor. İnşallah ben bütün arkadaşlarımızın doğru bildikleri şeyleri yapacaklarını adım gibi biliyorum. Benim ekibim böyledir. Arkadaşlarımız oradan ayrılmasınlar, görevlerini yapmaya çalışsınlar. Sürekli karanlığın devam edecek hali yok.”