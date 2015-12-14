Star: İngiltere, Akın İpek'in 25 milyon sterlinlik mal varlığını dondurdu

"Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladığı" iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Koza İpek Holding’in sahibi Akın İpek’in İngiltere’deki 25 milyon sterlinlik malvarlığının dondurulduğu iddia edildi.

Star’da yer alan habere göre; İpek ailesinin birçok ferdi için İngiltere’de ayrı ayrı hesap açıldığı, bu hesaplar arasında İpek’in oğlunun nişanlısının da olduğu ve hesapların birinde en az 3 milyon sterlin bulunduğu iddia edildi.

Star’dan Tuğba Ceyhan’ın haberin tam metni şöyle:

Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) finansman desteği sağladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de mercek altına alınan Koza İpek Holding’in mal varlığı, İngiltere’de de incelemeye alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ’ye finansman desteği sağlaması nedeniyle 22 şirketine kayyum atanan ve “Kara Para” akladığı tespit edilen Koza İpek, son şoku İngiltere’de yaşadı. Birleşik Krallık Mali İstihbarat Birimi, İngiltere’deki bütün bankalara yazı göndererek, Akın İpek ve aile fertlerine ait tüm banka hesaplarının dondurulmasını istedi. Bu kararla birlikte İpek ailesinin İngiltere’deki yaklaşık 25 milyon sterlinlik serveti donduruldu. İngiltere’deki bu gelişmenin öncesinde ABD’de, Fetullah Gülen’e 6 dava birden açılmıştı. Türkiye’de dört bir yandan mercek altına alınan FETÖ’nün, Amerika’dan sonra şimdi de İngiltere’de hukuki kıskaca alınmasının örgüte ciddi darbe vuracağı belirtildi.

Farklı hesaplar

İngiltere’de hazırlanan mal varlığı raporu; yargılanmamak için Türkiye’den İngiltere’ye firar eden Akın İpek ve ailesinin neredeyse bütün fertleri için ayrı ayrı hesap açıldığını ortaya koydu. İpek’in, oğlunun nişanlısı için bile hesap açtırdığı tespit edilirken, bu hesapların birinde en az 3 milyon sterlin bulunduğu belirlendi. Bütün ailenin hesapları toplandığında miktar 25 milyon sterline yaklaşıyor.

MASAK takipte

Aile fertleri arasında yer alan çocukların hesaplarında bile yüklü miktarda para çıkması MASAK’ı harekete geçirdi. Hesapların kayyum atamasından sonra açıldığı tespit edilirse MASAK, para kaçırmaya yönelik teşebbüsten işlem başlatacak. İngiltere’de İpek’e ait banka hesaplarının dondurulması kararı, “Kara Para Aklama Ve Terörün Finansmanına Yönelik” gerekçelere dayandırıldı. Bu nedenle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü bünyesinde faaliyet gösteren Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye ve İngiltere ile temasa geçti. FATF, kara para ile mücadelede aktif rol oynuyor. Türkiye, Birleşik Krallık’ın Mali İstihbarat Birimi ile birlikte “Terörün Finansmanı ve Aklama İle Mücadelede Etkinlik” projesinde ortak hareket ediyor. Terörün finansmanıyla mücadelede yasal düzenleme yapılmasının ardından El Kaide ve Taliban bağlantılı kişi ve kuruluşlarının mal varlıklarının dondurulmasına yönelik Türkiye tarafından önemli adımlar atılmıştı.

Firar emri Gülen’den

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün beyin takımına yönelik başlattığı soruşturmanın detaylarına Star ulaştı. Savcılığın tespitine göre haklarında gözaltı kararı çıkartılan 73 kişilik A takımının 51’i değişik zamanlarda yurt dışına kaçtı. Soruşturma kapsamında arananlardan 21’nin yurt içinde saklandığı öğrenilirken 5 kişi gözaltına alınmıştı. Paralel Yapı’nın tepe yönetiminden firar eden isimlere FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in “ülkeyi terk edin” talimatı verdiği ortaya çıktı. 17-25 Aralık darbe girişimi başarılı olmayan Fetullah Gülen, beyin takımının kaçmasını istedi. Yakalanamayan isimlerin önemli bir bölümünün çifte vatandaş olduğu ifade ediliyor.

Maden ruhsatları da mercekte

Akın İpek’e ait Koza Limited, Kuzey İrlanda’da İngiltere Kraliyeti’ne ait 250 kilometrekarelik alanda altın ve gümüş arama ruhsatı almıştı. Cevher bulunursa işletme hakkı Koza’ya ait olacaktı. Şimdi gözler İngiltere’de “Kara Para Aklama” suçlamasıyla banka hesapları dondurulan Akın İpek’e verilen sözkonusu maden arama ruhsatlarının ne zaman iptal edileceğine çevrildi.

İpek saraya kiracı oluyor

17-25 Aralık darbesinin başarılı olması halinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yerleşmesi için Ankara İncek’te Akın İpek tarafından yaptırılan ultra lüks sarayın da kayyum atanan şirketler üzerine olduğu tespit edilmiş ve aileye malikaneyi boşaltmaları ya da kira bedeli karşılığında oturmaları için 1 aylık süre verilmişti. Bu süre sonunda İpek ailesi, kira bedelini ödeyerek malikaneyi kullanmaya devam edeceğini bildirdi. 30 milyon TL’ye inşa edilen lüks malikanenin aylık kirasın yaklaşık 25 bin dolar olması bekleniyor.