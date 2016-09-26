Sabah: 40 bin memur daha tasfiye edilecek

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen cemaati üyelerine yönelik operasyonlarda 40 bini aşkın memurun daha ihrac edileceği iddia edildi. Memurların tasfiyesinde Emniyet, MİT raporlarının yanı sıra kişilerin sosyal medya paylaşımlarının da esas alınacağı öne sürüldü.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberi şöyle:

Hükümet 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet kurumlarına sızan FETÖ'ye yönelik tasfiyenin ardından yeni bir adım daha atıyor. Bu kez devlet, eğitimden sağlığa kadar birçok alandaki PKK'lı memurlardan ihraç edilecek. Örgüt üyeleriyle ilgili yürüyen soruşturmalar, istihbari bilgiler, itiraflar, sosyal medyadan yapılan paylaşımlar başta olmak üzere PKK lehine faaliyet yürüten tüm memurlar tasfiye edilecek. 20 bini eğitim ve sağlıkta olmak üzere toplam 40 bini aşkın ismin ihraç edilmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaptığı değerlendirmede FETÖ soruşturması kapsamında 105 bin kişinin açığa alındığını belirtirken, PKK ile ilgili tasfiyeleri de sonuçlandıracaklarını söyledi.

40 binden fazla isme inceleme

Buna göre hükümet, PKK'ya destek veren 28 HDP'li belediyeye kayyum atanmasının ardından kamu kurumlarında tasfiyeye başlayacak. Kamu kurumları ve belediyelerden PKK üyeleri ve destekçilerinin temizlenmesi kapsamında yaklaşık 40 binden fazla isim incelemeye alındı. PKK'lıların ayıklanmasında öncelikle MİT ve Emniyet raporları dikkate alınıyor. Sosyal medya üzerinden örgüt lehine paylaşımda bulunan, propagandasını yapanlar, güvenlik güçlerini hedef alan açıklama yapanlar belirleniyor.

Doğrudan ya da dolaylı destek veren herkes

İncelenen isimler arasında sosyal çevre araştırması kapsamında toplanan veriler, teknik takibe takılanlar, örgüte doğrudan destek veren belediyelerin organizasyonlarında yer alan, çocukların dağa çıkmasını teşvik eden, terör örgütüne yakın kültür-gençlik merkezleri, derneklerde çalışanlar, Kandil çağrıları doğrultusunda sokağa inenler, Kobani eylemlerine katılanlar, kamera kayıtlarına yakalananlar yer alıyor. Terör örgütü üyeliğinden dava açılanlar, örgütün Avrupa'daki organizasyonlarına katılanlar, görev alanlar da bu kapsamda değerlendiriliyor.