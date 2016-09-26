T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sabah: 40 bin memur daha tasfiye edilecek

Eğitimden sağlığa kadar birçok alandaki PKK'lı memurlardan ihraç edilecek

26 Eylül 2016 11:37

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen cemaati üyelerine yönelik operasyonlarda 40 bini aşkın memurun daha ihrac edileceği iddia edildi. Memurların tasfiyesinde Emniyet, MİT raporlarının yanı sıra kişilerin sosyal medya paylaşımlarının da esas alınacağı öne sürüldü.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberi şöyle: 

Hükümet 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet kurumlarına sızan FETÖ'ye yönelik tasfiyenin ardından yeni bir adım daha atıyor. Bu kez devlet, eğitimden sağlığa kadar birçok alandaki PKK'lı memurlardan ihraç edilecek. Örgüt üyeleriyle ilgili yürüyen soruşturmalar, istihbari bilgiler, itiraflar, sosyal medyadan yapılan paylaşımlar başta olmak üzere PKK lehine faaliyet yürüten tüm memurlar tasfiye edilecek. 20 bini eğitim ve sağlıkta olmak üzere toplam 40 bini aşkın ismin ihraç edilmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaptığı değerlendirmede FETÖ soruşturması kapsamında 105 bin kişinin açığa alındığını belirtirken, PKK ile ilgili tasfiyeleri de sonuçlandıracaklarını söyledi.

40 binden fazla isme inceleme

Buna göre hükümet, PKK'ya destek veren 28 HDP'li belediyeye kayyum atanmasının ardından kamu kurumlarında tasfiyeye başlayacak. Kamu kurumları ve belediyelerden PKK üyeleri ve destekçilerinin temizlenmesi kapsamında yaklaşık 40 binden fazla isim incelemeye alındı. PKK'lıların ayıklanmasında öncelikle MİT ve Emniyet raporları dikkate alınıyor. Sosyal medya üzerinden örgüt lehine paylaşımda bulunan, propagandasını yapanlar, güvenlik güçlerini hedef alan açıklama yapanlar belirleniyor.

Doğrudan ya da dolaylı destek veren herkes

İncelenen isimler arasında sosyal çevre araştırması kapsamında toplanan veriler, teknik takibe takılanlar, örgüte doğrudan destek veren belediyelerin organizasyonlarında yer alan, çocukların dağa çıkmasını teşvik eden, terör örgütüne yakın kültür-gençlik merkezleri, derneklerde çalışanlar, Kandil çağrıları doğrultusunda sokağa inenler, Kobani eylemlerine katılanlar, kamera kayıtlarına yakalananlar yer alıyor. Terör örgütü üyeliğinden dava açılanlar, örgütün Avrupa'daki organizasyonlarına katılanlar, görev alanlar da bu kapsamda değerlendiriliyor.

 

 

ETİKETLER

40 bin kamu görevlisi tasfiye edilecekPKKMehmet Müezzinoğlu

İlgili Haberler

"Çok sayıda subay, cemaatçi olduğu gerekçesiyle tasfiye edilecek"

Saygı Öztürk: TSK, Atatürkçü subayların da ayıklanmak istendiğinin farkında

Başbakan Yardımcısı: 27 bin 715 öğretmen meslekten ihraç edildi, 455 öğretmen göreve iade edildi

"Görevden almalar için yapılan itirazlar binin altında"

Erzincan'da 7 öğretmen açığa alındı

Öğretmenler, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak" suçlamasıyla açığa alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24