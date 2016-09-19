Başbakan Yardımcısı: 27 bin 715 öğretmen meslekten ihraç edildi, 455 öğretmen göreve iade edildi

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde, saat 15:30'da toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudaki görevden almalarla ilgili olarak bu güne kadar 27 bin 715 öğretmenin meslekten ihrat edildiği, ağırlıklı olarak Tunceli'de görev yapan 455 öğretmenin görevlerine iade edildiğini belirtti.

Canikli yeni eğitim-öğretim döneminde mesleki eğitimlerde staj zorunluluğu getirildiğini ve çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınacağını duyurdu.

Nurettin Canikli açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Terörle mücadele çerçevesinde terör örgütleriyle ilgili bağlantılı olduğu değerlendirilen dğer kamu görevlileri ile birlikte öğretmenlerde de gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Bugüne kadar 27 bin 715 öğretmen meslekten ihraç edilmiştir. Bugün itibariyle 9 bin 464 öğretmen açığa alınmıştır. 455 öğretmen şu ana kadar göreve iade edildi.

Açığa alınıp iade edilen 36 kişinin esasında FETÖ bağlantıları ya da iddialar nedeniyle açığa alınmışlardı, yapılan soruşturmalarda bunların bu örgütle bağlantıları olmadığı anlaşılmış. O nedenle görevlerine iade edilmiştir.



- Çıraklık zorunlu eğitim kapsamına alınacak.

Trafik kazaları





9 günde 3 bin 129 kazada, 103 kişi hayatını kaybetti.

Kamuda sistematik bir şekilde tasarruf tedbirleri alıyoruz. Kamunun ekonomideki payı küçülecek.

‘FETÖ’ mağdurları

Şimdi daha önce de ifade etmiştik, bununla ilgili valiliklerimiz bünyesinde ve Başbakanlık bünyesinde organizasyon oluşturuldu. Bu talepler yapılabiliyor ve talepler sonuç itibariyle illerden Başbakanlığa yapılacak, en titiz şekilde gerçekleştirilecek. Buradaki temel hedefimiz sıfır adaletsizlik ve haksızlık noktasını yakalamak istiyoruz. Bütün ayrıntılarıyla değerlendiriliyor. Yeniden değerlendiriyoruz. Şu ana kadar illere yapılan müracatların tümü gelmediği için sayı paylaşamıyoruz. Ama kamuoyuna yansıdığı gibi çok büyük bir rakam yok. 60 bin kişinin işine son verildiyse bize gelen talepler binin altında. Bundan sonraki süreçte hız kazanabilir. Oluşturulan bu yapıldı.

Ayşegül Terzi

Özellikle çok vahim bir hadise. Bir vatandaşımızın böyle bir olayla karşı karşıya böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmış olsun. En kararlı şekilde üzerine gidilmesi gerekiyor. Yasaların sınırları içerisinde hukuk içinde kuşkusuz. Bu tür fiillere yönelik olarak tutuklanması gibi bir durum söz konusu değil. Buna yönelik olarak buna benzer hadiselerde tutuklamayı zorunlu hale getirecek bir çalışma Adalet Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bir düzenleme konusunda bakanlık çalışıyor.

İncirlik Üssü’ne ziyaret

İncirlik Üssü’ne ziyaretlerin 1915 olayları ile ilgili olarak Almanya parlamentosunun aldığı kararla ilgili talepleri olumsuz karşılaşmıştık. Bu saçma anlamsız, gerçek dışı karar nedeniyle böyle bir politika uygulamıştık. Daha sonra Merkel’in bir açıklaması oldu. Alınan bu kararın hukuki değil, siyasi olduğu anlamına gelen bir açıklama yaptı. Bizim beklentilerimizi karşılayan bir açıklama. Merkel, bu açıklamasında esasında yapılan araştırmalar çalışmalar tarihi gerçekler ışığında alınmış bir karar değil. Tamamen siyasi gerekçelerle alınmış bir karar olduğunu örtülü bir şekilde ifade etmiştir. Bizim beklentilerimizi karşılamıştır. Dolayısıyla bundan sonra talepleri olması halinde Alman parlamentere izin vereceğiz. Talepleri olmuştur. Ekim ayında ziyaret etmeleri konusunda gerekli izinler verilmiştir.

OHAL uzatılacak mı?

OHAL ile ilgili aldığımız bir karar yok. Uzatılması ya da uzatılmaması noktasında aldığımız herhangi bir karar yok. Önümüzdeki günlerde oturup konuşacağız, bu kararı vereceğiz. Şu an itibariyle böyle bir karar söz konusu değil.

Kredi kartına taksit

Son aşamadayız. Taslak çalışmayı gönderdik. Gerekli görüşmeler yapıldı, bazı öneri olarak görüşler ortaya atıldı. Bu görüşleri metin haline getirdik ve ilgili kuruluşlara gönderdik. O görüş bekleniyor. Bugün şu anda size kredi kartına şu kadar taksit olacak gibi bir açıklama yapma imkanına sahip değiliz. Netleşmemiştir henüz. Süreç artık Resmi Gazete’ye gönderdiğimizde netleşir. Bu konuda hukuken sonuçlanmış bir durum söz konusu değildir. Önümüzdeki hafta içinde bu karar yayımlanma aşamasına gelir diye umuyoruz.

Kayyım atamaları

Biliyorsunuz belediyelere kayyım ataması tamamen bunların terör örgütlerine yardım yataklık destek sağlamaları nedeniyle yapılmaktadır. Öncelikle böyle bir tespit ne zaman yapılırsa yine oraya kayyım atanacaktır. Diğer belediyelerin de terör örgütlerine yardım yataklık destek yapıp yapmayacakları noktasında onu söyleme imkanına sahip değiliz.