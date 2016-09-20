Erzincan'da 7 öğretmen açığa alındı

Erzincan'da Eğitim-Sen Üyesi 7 eğitimci 'Terör Örgütü Üyeliği' suçlamasıyla açığa alındı.

BirGün'den Burak Abatay'ın haberine göre, öğretmenlere tebliğ edilen "görevden uzaklaştırma" yazısında gerekçe olarak "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "terör örgütü üyeliği ve mensubiyeti" gösterildi.

Akşam saatlerine doğru okullarına çağırılarak açığa alındıkları kendilerine tebliğ elen öğretmenlerden 2'si Eğitim-Sen'in Yürütme Kurulu'nun yeni üyeleriyken, diğer eğitimciler ise yürütme kurulu eski üyeleri.