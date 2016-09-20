T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erzincan'da 7 öğretmen açığa alındı

Öğretmenler, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak" suçlamasıyla açığa alındı

20 Eylül 2016 17:09

Erzincan'da Eğitim-Sen Üyesi 7 eğitimci 'Terör Örgütü Üyeliği' suçlamasıyla açığa alındı.

BirGün'den Burak Abatay'ın haberine göre, öğretmenlere tebliğ edilen "görevden uzaklaştırma" yazısında gerekçe olarak "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "terör örgütü üyeliği ve mensubiyeti" gösterildi.

Akşam saatlerine doğru okullarına çağırılarak açığa alındıkları kendilerine tebliğ elen öğretmenlerden 2'si Eğitim-Sen'in Yürütme Kurulu'nun yeni üyeleriyken, diğer eğitimciler ise yürütme kurulu eski üyeleri.

ETİKETLER

Açığa alınan öğretmenlerEğitim Sen

İlgili Haberler

Tunceli'de açığa alınan öğretmenlerin büyük bölümü görevine geri döndü

Kentte, 418 öğretmen ile 86 memur ihraç edilmişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açığa alınan öğretmenlere uyarı!

20 binin üzerinde öğretmen için soruşturma açılmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24