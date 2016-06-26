T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Çok sayıda subay, cemaatçi olduğu gerekçesiyle tasfiye edilecek"

Saygı Öztürk: TSK, Atatürkçü subayların da ayıklanmak istendiğinin farkında

26 Haziran 2016 11:08

1 Ağustos'ta yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Gülen cemaatine üye olduğu iddia edilen personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'yle (TSK) ilişkisinin kesileceği belirtildi. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "Genelkurmay bu kadar askerin birden ilişiklerinin kesilmesi durumunda önemli boşluklar yaşanacağını, üstelik de listelerde yer alanların hepsine aynı gözle bakılmasının doğru olmadığı görüşünde" dedi. Öztürk yazısında "Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı, Atatürkçü, laik, çağdaş bazı komutanların da “Fethullahçı” diye ayıklanmak istendiğinin farkında" ifadelerine yer verdi.

Saygı Öztürk'ün Sözcü gazetesinin bugünkü (26 Haziran 2016) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Paralel yapı” ya da hükümet yetkililerinin “FETÖ” dediği yapıyla ilişkili oldukları öne sürülenlere dönük tutuklamalar devam ediyor. Bunlar arasında AKP'li eski milletvekili de, il başkanı da, parti yöneticisi de var. Şimdi sıranın askerlere geldiği belirtiliyor. Askerimiz, terörle mücadele operasyonunu canla-başla devam ettirirken, hükümet “personel operasyonu” hazırlığında…
Yüksek Askeri Şura'nın 30 Ağustos'ta başlayacak toplantısında çok sayıda askerin “Fethullahçı” oldukları gerekçesiyle ilişiklerinin kesileceği, bu konuda istihbarat birimlerinin hükümete liste sunduğu konuşuluyor. Ancak Genelkurmay bu kadar askerin birden ilişiklerinin kesilmesi durumunda önemli boşluklar yaşanacağını, üstelik de listelerde yer alanların hepsine aynı gözle bakılmasının doğru olmadığı görüşünde… Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı, Atatürkçü, laik, çağdaş bazı komutanların da “Fethullahçı” diye ayıklanmak istendiğinin farkında…

ETİKETLER

tskaskersilahlı kuvvetlercemaatfethullah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24