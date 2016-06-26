"Çok sayıda subay, cemaatçi olduğu gerekçesiyle tasfiye edilecek"

1 Ağustos'ta yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Gülen cemaatine üye olduğu iddia edilen personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'yle (TSK) ilişkisinin kesileceği belirtildi. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "Genelkurmay bu kadar askerin birden ilişiklerinin kesilmesi durumunda önemli boşluklar yaşanacağını, üstelik de listelerde yer alanların hepsine aynı gözle bakılmasının doğru olmadığı görüşünde" dedi. Öztürk yazısında "Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı, Atatürkçü, laik, çağdaş bazı komutanların da “Fethullahçı” diye ayıklanmak istendiğinin farkında" ifadelerine yer verdi.

Saygı Öztürk'ün Sözcü gazetesinin bugünkü (26 Haziran 2016) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Paralel yapı” ya da hükümet yetkililerinin “FETÖ” dediği yapıyla ilişkili oldukları öne sürülenlere dönük tutuklamalar devam ediyor. Bunlar arasında AKP'li eski milletvekili de, il başkanı da, parti yöneticisi de var. Şimdi sıranın askerlere geldiği belirtiliyor. Askerimiz, terörle mücadele operasyonunu canla-başla devam ettirirken, hükümet “personel operasyonu” hazırlığında…

Yüksek Askeri Şura'nın 30 Ağustos'ta başlayacak toplantısında çok sayıda askerin “Fethullahçı” oldukları gerekçesiyle ilişiklerinin kesileceği, bu konuda istihbarat birimlerinin hükümete liste sunduğu konuşuluyor. Ancak Genelkurmay bu kadar askerin birden ilişiklerinin kesilmesi durumunda önemli boşluklar yaşanacağını, üstelik de listelerde yer alanların hepsine aynı gözle bakılmasının doğru olmadığı görüşünde… Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı, Atatürkçü, laik, çağdaş bazı komutanların da “Fethullahçı” diye ayıklanmak istendiğinin farkında…