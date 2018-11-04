Saadet Partisi'nden AKP'ye Cihangir İslam yanıtı: Biz biliyoruz ki burada mesele...

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meclis'te yaptığı konuşmanın ardından hakkında soruşturma başlatılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'la ilgili olarak AKP'nin eleştirilerine yanıt verdi.

İslam'a yönelik bir linç kampanyası başlatıldığını belirten Karamollaoğlu, "Hayatı boyunca FETÖ ile bir kere bile yan yana gelmemiş bir insanı, FETÖ ile yıllar boyu iş tutmuş insanların darbeci diye eleştirmesi akla mantığa sığar mı" dedi. Saadet Partisi lideri, "Biz biliyoruz ki burada mesele Cihangir Bey’in hakikatin tarafında tavizsiz bir şekilde duruyor olmasıdır. Ve hakikati en gür seda ile haykırıyor olmasıdır" diye ekledi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'la ilgili Saadet Partisi'ne "disiplin mekanizmasını çalıştırın" çağrısı yapmıştı.

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"Başlatılan linç kampanyasıdır"

Partisinin Ankara'da bir otelde düzenlenlediği, İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda konuşan Karamollaoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Malumunuz olduğu üzere şimdi gündemimizde olan bir başka mesele ise İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cihangir İslam Bey’e karşı başlatılan linç kampanyasıdır. Efendim neymiş mesele? İddia ediyorlar ki Cihangir İslam Bey yaptığı konuşma ile 15 Temmuz darbesine karşı gösterilen direnişi aşağılamış, darbenin yanında yer almış! Şimdi burada aziz milletimizin vicdanına sormak istiyorum.

"Hakikatin er yada geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır"

"Hayatı boyunca FETÖ ile bir kere bile yan yana gelmemiş bir insanı, FETÖ ile yıllar boyu iş tutmuş insanların darbeci diye eleştirmesi akla mantığa sığar mı? 15 Temmuz gecesi daha cumhurbaşkanı çağrı yapmandan sokağa çıkan ve sabaha kadar darbecilerle mücadele eden bir insanın bu duruşu aşağılaması akla mantığa sığar mı? Biz biliyoruz ki burada mesele Cihangir Bey’in hakikatin tarafında tavizsiz bir şekilde duruyor olmasıdır. Ve hakikati en gür seda ile haykırıyor olmasıdır. Hakikati baskı ve tahakkümle susturabileceğini zannedenlere sesleniyorum! Yanılıyorsunuz, hakikatin er yada geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır."

*Saadet Partisi İstanbul Milletvekili İslam, hakkında soruşturma açılmasıyla sonuçlanan konuşmasında şunları söylemişti.