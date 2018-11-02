AKP'li Turan'dan Saadet Partisi'ne Cihangir İslam çağrısı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'la ilgili Saadet Partisi'ne "disiplin mekanizmasını çalıştırın" çağrısı yaptı.

"Siyaseten bir iflas tablosu"

AKP Turan, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, önceki gün TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasıyla açıklamalarda bulundu. Saadet Partili Cihangir İslam hakkında soruşturma hakkında "Shakespeare'in güzel bir ifadesi var; hiçten hiç çıkar. Yani aslında hiçten hiçbir şey çıkmaz" diyen Turan, İslam'ın kürsüdeki konuşması hakkında, "Kürsüye çıkıp bir sürü laf edip, en sonunda elde kalan sıfır olunca tek alkış CHP'den geldiği, siyaseten bir iflas tablosu" dedi.

"Saadet Partisi asgariye inmiş desteğini kaybeder"

"Bu kürsülere millet bizi zihinsel fanteziler dillendirelim diye getirmedi, hele hele kendisine hakaret edelim diye hiç getirmedi" diyen Turan konuşmasına şöyle devam etti:

"Cihangir İslam'ın 15 Temmuz ile ilgili söylediği şeyler bizatihi bu millete hakaret olduğu gibi, 250 şehidin kemiklerini sızlatmak ve 2 bin 196 gazinin de yüreğini kanatmaktır. Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir. Mazisi siyasete seviye getirmekle dolu olduğu belirtilen Milli Görüş camiasının, Saadet Partisi'nin bu seviyesizlik karşısında gereken adımları atacağını ve disiplin mekanizmasını çalıştıracağını ümit ediyorum. Aksi takdirde Saadet Partisi'nin zaten asgariye inmiş halk desteğini de tamamen kaybedeceğini düşünüyorum."