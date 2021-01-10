Saadet Partisi YİK üyesi Kamalak: Vebali büyük olanla ittifak olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretiyle başlayan ittifak tartışmaları üzerine partinin Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mustafa Kamalak "Vebali büyük olanla ittifak olmaz" yorumu yaptı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin de içinde yetiştiği Milli Görüş hareketinin siyasi örgütü Saadet Partisi’nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asıltürk'ü ziyareti, ‘seçim ittifakı yolunda bir arayış’ olarak yorumlanmıştı.

Erdoğan da, halen Milli Görüş hareketinin önde gelen isimlerinden olan 86 yaşındaki Asiltürk’ü ziyaretine ilişkin olarak yöneltilen soruları yanıtlarken, ‘ittifak arayışı’ yorumlarını doğrulamıştı.

TIKLAYIN: Kulis | Erdoğan'ın Asiltürk ziyareti Saadet'te nasıl yorumlandı