Kulis | Erdoğan'ın Asiltürk ziyareti Saadet'te nasıl yorumlandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin de içinde yetiştiği Milli Görüş hareketinin siyasi örgütü Saadet Partisi’nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asıltürk'ü ziyareti, ‘seçim ittifakı yolunda bir arayış’ olarak yorumlandı. Erdoğan da, halen Milli Görüş hareketinin önde gelen isimlerinden olan 86 yaşındaki Asiltürk’ü ziyaretine ilişkin olarak yöneltilen soruları yanıtlarken, ‘ittifak arayışı’ yorumlarını doğruladı.

Erdoğan bugün (8 Ocak Cuma) gazetecilerin Asıltürk'ü evinde ziyaretiyle ilgili sorusuna "Sayın Asiltürk benim büyüğümdür. Benim ziyaretim hem bir nezaket ziyareti. (Hem de) Seçim ittifakı mı olur… Biz bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Saadet Partili kaynaklar T24’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'ü sivil plakayla ve evinde ziyaret etmesini ‘Milli Görüş hukukuna bir vurgu’ olarak yorumladılar.

Milli Görüş’ten kopuş süreci

Erdoğan, Milli Görüş hareketi içinde ‘Yenilikçi-Gelenekçi’ ayrışmasının tarafı olmuş ve ‘yenilikçi’ kanattan isimlerle birlikte Milli Görüş çizgisinden ayrılmıştı. Refah Partisi'nin, 28 Şubat sürecinde 1998 yılında kapatılmasının ardından kurulan Fazilet Partisi’nin de kapatılması üzerine Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Görüş hareketi Saadet Partisi’ni kurarken; Erdoğan ve -başta Abdullah Gül ve Bülent Arınç olmak üzere- arkadaşları 14 Ağustos 2001’de AKP’yi kurdular.

Erdoğan’ın “Milli Görüş gömleğini çıkardık” sözlerine Erbakan’ın yanıtı, "Bush'u ziyaret etti, Bush'a muavin oldu. ABD Yahudi lobisinden cesaret madalyası aldı. Ne büyük şeref! John’s Üniversitesi'nde kendisine fahri doktorluk unvanı verildi. Bu unvan esnasında kendisine yeni gömleğini giydirdiler" oldu.

Saadet’te ‘Asiltürk’e ziyaret’ yorumları

Saadet Partili kaynaklar, Temel Karamollaoğlu’nun partinin genel başkanı olduğunu, ayrılış döneminde 'Yenilikçiler'e en katı muhalefeti sergileyen isim olduğuna işaret ettikleri Asiltürk'ün ise halen Milli Görüş çizgisinin lideri olduğunu kaydettiler.

Asiltürk'ün zaman zaman Erdoğan'ı ziyaret ettiğini, bu ziyaretlerinde KHK'lılar sorunu, ekonomi ve anayasa konularında tavsiyelerde bulunduğunu belirten Saadet Partili kaynaklar, "Ama bu görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmamıştı. Erdoğan'ın sivil plakanın ifade ettiği kimlikle bu ziyareti yapması önemli" dediler.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun buluşmadan haberi olduğunu belirten kaynaklar, Yüksek İstişare Kurulu dışında da parti içindeki Genel İdare Kurulu, Başkanlık Divanı gibi temel yönetim mekanizmalarının görüşleri alınmadan Asiltürk'ün tek başına hareket etmesinin mümkün olmadığını dile getirdiler.

Diğer yandan, Temel Karamollaoğlu ile Oğuzhan Asiltürk'ün dünür ilişkisi içinde de olduğuna işaret eden ve ‘Saadet Partisi yönetiminde ilk kez ‘emanetçi’ bir görüntü vermeyerek özgül bir ağırlık yaratan’ Karamollaoğlu’na rağmen bir karar alınmasının beklenmesinin doğru olmayacağına vurgu yaptılar. Aynı kaynaklar, Karamollaoğlu’na rağmen belirlenecek bir çizginin Saadet Partisi içinde ciddi bir kırılma yaratabileceğine işaret ettiler.

Saadet kaynakları; erken seçim tartışmalarının da yapıldığı bir dönemde Asiltürk ve Erdoğan'ın baş başa yaptığı görüşme öncesi fotoğraf verilmesini de, ‘AKP'nin planlaması’ olarak yorumladılar. Diğer yandan, Saadet Partisi içinde, AKP ile birlikte hareket edilmesini isteyenlerin olduğu da konuşuluyor.

"Saadet'in eklemlenmek gibi bir ahlakı yoktur"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın attığı tweet'ler de olası Cumhur İttifak'ına dahil olma meselesine Saadet'in nasıl baktığını ortaya koydu.

Kaya "Ezenlere değil ezilenlere nefes olmaktır muradımız. Saadet Partisi bulunduğu yeri birlikte inşaya talip olur. Eklemlenmek gibi bir gündemi ve ahlakı yoktur" dedi

TIKLAYIN: Erdoğan'dan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e ziyaret

TIKLAYIN: Saadet Partisi'nden Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama: Nezaket ziyareti ötesinde bir şey yok