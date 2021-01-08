Saadet Partisi'nden Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama: Nezaket ziyareti ötesinde bir şey yok

Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Nezaket ziyareti ötesinde bir şey yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 86 yaşındaki Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti. Siyaset gündeminde tartışılmaya devam eden ziyarete ilişkin olarak Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin, "Erdoğan, Asiltürk'ü ziyaret ederek Milli Görüş tabanının teveccühünü kazandı, hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" ifadesine Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan yanıt geldi.

Erdoğan’ın dün gerçekleşen ziyaretini değerlendiren Karaduman, “Nezaket ziyareti, ötesinde herhangi bir şey yok” dedi. Karaduman Selvi’nin iddiası için de, “Olan bir şey yok. Biz kutuplaşmaya karşıyız, herkes ile oturup konuşuruz. Her görüşmeyi ittifak olarak değerlendirmek makul bir yere çıkmaz” değerlendirmesinde bulundu. (ANKA)

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