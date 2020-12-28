Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Madımak da Başbağlar da Roboski de bizim acımızdır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dokuzuncu yılında 34 kişinin öldüğü Roboski Katliamı’na ilişkin yaptığı paylaşımda, "Herkes bilsin ki; Madımak da bizim acımızdır, Başbağlar da bizim acımızdır, Roboski de bizim acımızdır!" dedi.

Saadet lideri Karamollaoğlu, 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşanan ve 34 kişinin yaşamını yitirdiği Roboski Katliamı'na ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yakın tarihimizin acı hadiselerinden olan Roboski'nin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hâlâ tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması üzüntü vericidir” dedi.