Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Madımak da Başbağlar da Roboski de bizim acımızdır

Karamollaoğlu şöyle devam etti:
"Artık bu ülkede acılar üzerinden siyaset yapılmamalı; acılar ayrılığa vesile yapılmamalı ve acı üzerinden asla yarışma havasına girilmemelidir. Herkes bilsin ki; Madımak da bizim acımızdır, Başbağlar da bizim acımızdır, Roboski de bizim acımızdır! Biz, evlatlarını, eşlerini ve kardeşlerini kaybeden tüm vatandaşlarımızın acısını ayrım yapmaksızın paylaşır, yüreğimizde hissederiz."
Sivas katliamı sırasında Sivas Belediye Başkanı olarak görev yapan Karamollaoğlu, 2 Temmuz'da Haber Global'de Jülide Ateş'in programına konuk olmuştu. Karamollaoğlu'nun "Katliam olarak vasıflandırılamaz, üzücü bir hadisedir. Katliam demek insanları bilerek öldürmektir. İçeridekiler cayır cayır yanarak değil, dumandan öldü" sözlerini hatırlatan Jülide Ateş, "Madımak olayı sizi utandırmıyor mu" sorusunu sormuştu. Karamollaoğlu, "Kimse valiye, emniyet müdürüne sormuyor bunu. Halbuki onların görevi meydana gelen bu hadiseleri önlemekti. Bu hadiselerin olmaması için tedbir almaktı, hiç alakası olmayan bir insan neden utanç duyacak? Bundan dolayı üzülüyor ve hayıflanıyorum neden önlemedi diye" yanıtını vermişti.
TIKLAYIN - Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu' sorusuna yanıt: Kimse valiye, emniyet müdürüne sormuyor bunu, hiç alakası olmayan bir insan neden utanç duyacak?
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