Roboski katliamının 9. yılında, hüzün içinde yaşamak...

ROBOSKİ, 2013 yılı Nisan ayı sonları.

Berbat bir hava.

Şakır şakır yağmur yağıyor.

Sisli dağların arasından yılan gibi kıvrıla kıvrıla

Irak sınırına doğru iniyoruz,

Roboski'ye...

Ağaçlı bahçenin ortasında bir köy evi.

Halı ve kilim serilmiş, çepeçevre minderlerle kaplı

büyücek bir odaya ayakkabılarımızı çıkarıp yerleşiyoruz.

Önce tavşan kanı çaylar...

Anaları bekliyoruz.

Her şey beklediğim gibi...

Ellerinde çocuklarının çerçeveli fotoğraflarıyla

başörtülü, yemenili analar geliyor.

Etrafımıza oturuyorlar sessizce.

Hepsi yaslı.

Yüzlerinden acı akıyor.



Hüzünlü, ağır bir hava.

Sanki olacakları biliyorum,

bildik bir tiyatro sahnesi kuruluyor önümde...

Bildik, çünkü o kadar çok Roboski röportajı okudum ki...

Roboski yazılarımı yazmadan önce

Ümit Kıvanç’ın o çarpıcı belgeselini o kadar çok izledim ki...

Sessizce odaya girenlerden çoğunun yüzleri aşina...

Sıra konuşmalara geliyor.

Biliyorum ne söyleyeceklerini de...

Analar teker teker söz almaya başlayınca,

içimde hiç beklemediğim kadar büyük bir acı

dallanıp budaklanıyor.

Öylesine sahici konuşuyorlar ki...

Acılar yüreklerinin derinliklerinden

öylesine kopup geliyor ki...

Hem yaşadıkları evlat acısı, hem uğradıkları

haksızlık ve adaletsizlik anaları başı dik, vakur kılmış...

Bu anaların masum çocukları,

tam 34 can, 28 Aralık 2011 günü,

o uğursuz gece yarısı devletin savaş uçakları tarafından paramparça edilmiş...

Ama failler hâlâ ortada yok.

Sorumlular bulunmuş değil.

Devlet bir özürü bile çok görmüş analara...

Hükûmet bugüne kadar analardan özür dilemekten kaçınmış...

Anaları dinledikçe, ben de gözyaşlarımı içime akıtmaya başlıyorum.

Sesini yükseltmeden konuşuyor:

Adalet Roboski’ye gelinceye

kadar hiç kimse

barıştan söz etmesin

Bir başka ana:

Failler bulunsun,

barışa o zaman inanırız.

Yine bir ananın feryadı:

Devlet bizlerden özür

dilemediği sürece

ne fabrika isteriz

ne de iş yeri...

Bir ananın adalet çığlığı:

Elbette barışa karşı değiliz.

Ama önce 34 çocuğumuzu

katledenler ortaya çıkarılsın.

Bir baba ayağa kalkıyor:

Daha bir kişi bile

mahkemeye çıkarılmadı.

Hâlbuki failler bellidir,

sorumlular bellidir.

Bu gerçeği devlet de biliyor.

Meclis’in Roboski raporu

utanç vericidir.

Yanı başımdaki anaya kulak veriyorum:

Yüz yıl da, bin yıl da geçse,

başımıza gelen

bu katliamı unutmayacağız.

Bir babanın sesi:

Mavi Marmara olayında dokuz

vatandaşımızı öldüren İsrail’e

özür diletmek için o kadar

mücadele veren bir Başbakan,

Tayyip Erdoğan,

bizim 34 canımız için

neden özür dilemiyor?

75 milyonun Başbakan’ı

Gazze’ye gitmekten söz ediyor,

ama neden bir defacık olsun

bugüne kadar Roboski’ye

gelmedi? Katliam oldu,

tam bir hafta boyunca

Başbakan’ın sesi neden çıkmadı?

Ve bağırıyor:

Başbakan’ın vicdanı yok mu?

Gözüm o fotoğrafa takılıyor.

İki eliyle sımsıkı tutuyor evladının

çerçeveli fotoğrafını.

Rengârenk açmış çiçeklerden,

gürül gürül akan sulardan,

kanat çırpan beyaz güvercinlerden oluşan

bir dekorun önünde çektirmiş anasına ithaf ettiği fotoğrafı.

Altına not düşülmüş:

KARKER ENCÜ,

1995

doğumlu,

şehit tarihi:

28 Aralık 2011.

Anayla göz göze geliyorum.

Bakıştığımızı sanıyorum.

Ama o beni görmüyor.

Dalıp gitmiş.

Yerimden kalkıp yanına uzanıyorum.

Ananın omzuna elimi koyuyorum.

Gözleri doluyor.

Bana "Oğlum" diye hitap ediyor,

"Benim evladımın da, hepsinin de hayalleri vardı."

Gözyaşlarımı tutamıyorum.

Ayla Akat'ın sesi ulaşıyor uzaklardan:

Analar ağlamasın deniyordu.

Ben cenazeler kaldırılırken

gözlerindeki yaşlar durmayan gençleri,

hatta çocukları gördüm.

Bu gençler ve çocuklar

gözyaşlarını sildikten sonra

düşünmeye başlayacaklar.

Ne yaşadılar?

Kimleri kaybettiler?

Nasıl kaybettiler?

Boşluklarını nasıl dolduracaklar?

Neden bunlar onların başına geldi?

Söyleyin:

Kürt olmak ve Kürdistan’da doğmak dışında ne suçları olabilirdi

bu çocukların?..

CHP Ankara milletvekili

Levent Gök'ün Meclis kürsüsünden sesi duyuluyor:

Dokuz yıl önce Uludere-Roboski'de,

38 gencimiz 28 Aralık akşamı

her zaman yaptıkları ve

tüm emniyetin de bildiği gibi,

sınırın diğer yakasındaki

akrabalarından kaçak

mazot almaya gittiler. O gün saat 20.00'den itibaren

hava sahası kapatıldı. 21.39'dan

itibaren hava saldırısında

38 yurttaşımızdan 34'ü öldü.

Uludere'deki kritik nokta şudur:

Uludere olayında zamanın

Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı

ve şu andaki Genelkurmay Başkanı

Yaşar Güler, şu andaki

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar,

o zamanki Genelkurmay Başkanı

Necdet Özel ve Millî Güvenlik

Kurulu'nun askerî ve sivil

tüm erkanının içinde bulunduğu,

devletin en üst düzeyinde alınan bir

karar olduğu için devletin en üst düzeyi

bir kader birliği içerisindedir.

Uludere olayının bugüne kadar

aydınlatılmamasının,

üzerine gidilmemesinin

yegane nedeni de budur.

Yaşanan büyük acıların hesabı sorulmadıkça,

adalet yerini bulmadıkça,

bu memleketin kapısını barış, huzur

ve hukuk nasıl, ne zaman çalacak?

Hep aynı soruları soran,

hep aynı yazıları yazanlar ne yapacak,

hüzün içinde yaşamaktan başka?..

Ve bir tweet:

Bu ülkede hangi karanlık

aydınlığa dönüştü ki,

Roboski aydınlansın!