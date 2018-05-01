Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Saadet Partisi, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylarının, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olduğunu duyurdu.

Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’nde, saat 10:00 başlayan basın toplantısına, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez gibi isimler de davet edildi.

Gül: Temel Bey'in yaptığı temaslar sonucunda...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Saadet Partisi, CHP ve İyi Parti’nin ‘ortak adayı’ olabileceği uzun süre konuşulmuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından ‘aday olmaması’ ricasıyla ziyaret edildiği iddia edilen Gül ise cumartesi günü yaptığı açıklamada ismini Karamollaoğlu’nun ortaya attığını savunarak, “Geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yapmaktan kaçınmayacağımı da söylemişimdir. Gelecekle ilgili kaygılarım varken toplumun büyük kesiminden de talep gelince böyle bir sorumsuzluk göstermeyeceğimizi de ifade etmişimdir. Temel Bey'in yaptığı temaslar sonucunda böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir” demişti.

"Partimiz, demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir"

Cumhurbaşkanı adayının duyurulmasına dair Saadet Partisi Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Saadet Partisi, 1 Mayıs Salı 10:00'da 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim için Cumhurbaşkanı adayını ilan edecektir. Cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara’da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır.

Ülkemiz 24 Haziran Pazar günü önemli bir seçime gidecektir.

Saadet Partisi, bu tarihi seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yapmış, titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare ve görüşmeler neticesinde partimizin Cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara’da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır.

Partimiz bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir."