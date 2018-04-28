"Saadet Partisi yüzde 10 barajına takılmamak için İyi Parti ile seçim ittifakı yapmalı"

Muhalefetin ortak aday konusunda görüşme trafiği devam ederken Karar yazarı Hakan Albayrak, Saadet Partisi'nin yüzde 10 seçim barajına takılmamak için İyi Parti ile seçim ittifakı yapmasını gerektiğini söyledi. Albayrak, "Bunda bir ayıp varsa, o ayıp AK Parti’ye aittir" dedi.

Albayrak "Seçimler ve Saadet Partisi" başlığıyla yayımlanan yazısında, "24 Haziran seçimlerinin AK Parti-CHP yahut ‘Erdoğan ve düşmanları’ diyalektiğine mahkûm edilmemesi gerekir ifadesini kullanarak şöyle yazdı:

Böyle bir mahkûmiyet pek çok seçmenin iradesinin özgürlük alanını sınırlandırır ve özgünlüğünü imkânsız kılar.

Tercih imkânları çoğalmalı, “kerhen”ler azalmalı.

Saadet Partisi’nin, Abdullah Gül ihtimali ortadan kalktığı takdirde (ki kalkmış gibi görünüyor) AK Parti’yle bir düşmanlık ilişkisi geliştirmeyip ölçülü muhalefetiyle temayüz eden Temel Karamollaoğlu’nu cumhurbaşkanlığına aday göstermesi bu bakımdan isabetli olacaktır.

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı seçilemese bile, hatırı sayılır bir oy oranına ulaşarak yeni dönemde iktidarın doğrularını çoğaltmaya ve yanlışlarını azaltmaya hizmet edecek bir baskı unsuru haline gelebilir.

Bu tabii ki Saadet Partisi’nin genel tavrına da bağlı.

Milletvekili genel seçimleri için aday listelerini hazırlarken de kendini aşma dirayetini göstererek herkesten evvel AK Parti tabanına hitap edecek ‘kapı gibi bir kadro’ ile meydana çıkmalı Saadet Partisi.

Bunu yaparsa, yapabilirse, o kapı hürriyet ve adalet konusunda daha hassas bir iktidara açılabilir; velev ki o iktidar yine Erdoğan/AK Parti iktidarı olsun.

Mecliste böyle bir Saadet Partisi Grubu’nun bulunmasından büyük faydalar umulur.

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Son olarak, Saadet Partisi’nin yüzde 10 barajına takılmamak için İYİ Parti ile tamamen teknik bir seçim ittifakı kurmasının yadırganmaması gerektiğini de belirtmek isterim. Bunda bir ayıp varsa, o ayıp -seçim barajını kaldırmak yerine cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a MHP’nin desteğini garantilemek maksadıyla seçim ittifakı sistemini getiren- AK Parti’ye aittir.