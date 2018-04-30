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Saadet Partisi adayını yarın 10.00'da açıklayacak

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün ismini ortaya atmıştı

30 Nisan 2018 14:15

Saadet Partisi, 24 Haziran 2018'de yapılacak  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi aday göstereceğini yarın saat 10.00'da açıklayacak.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "İsmimi ortaya atan Temel Karamollaoğlu'dur" demiş, mutabakat oluşmadığı için aday olmayacağını duyurmuştu.

Partinin üyelerine aday olması için sunduğu isimlerin şunlar olduğu iddia edilmişti:

- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

- AKP'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener

- Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

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