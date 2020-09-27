Saadet lideri Karamollaoğlu: Ermenistan haksız ve hukuksuz saldırılarından vazgeçmelidir

Azerbaycan- Ermenistan sınır hattındaki çatışmayla ilgili bir tepki de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan geldi.

Ermenistan'ı kınayan Karamollaoğlu " Ermenistan bilmeli ki; bu tutumunu sürdürmesi sadece kendisine zarar verecektir" dedi.

Karamollaoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı Ermenistan'ı kınama mesajı şöyle:

"Ermenistan'ın coğrafyamızın huzuruna kastederek, Azerbaycan'a karşı yapmış olduğu hain ve alçakça saldırıları kınıyor, bu saldırılarda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Ermenistan bilmeli ki; bu tutumunu sürdürmesi sadece kendisine zarar verecektir. Emperyalist güçlere güvenerek gerçekleştirdiği bu haksız ve hukuksuz saldırılardan bir an önce vazgeçmelidir. Biz her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha vurguluyor, Ermenistan'ın bu saldırgan tavrını şiddetle kınıyoruz."

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