Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışma | Bakü, 12 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu, Erivan seferberlik ilan etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 12'ye, yaralı sayısının da 35'e yükseldiği bildirildi.

Azerbaycan, saldırıya karşılık verildiğini açıkladı. Ermenistan, çatışmanın ardından yapılan Güvenlik Konseyi toplantısı sonucu genel seferberlik ilan etti. Azerbaycan Meclisi, 'savaş hali' kararı aldıklarını duyururken, cephe hattında sıkı yönetim ilan edildi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan gelişmeler şu şekilde:

Azerbaycan Meclisi'nden 'savaş hali' kararı Azerbaycan Meclisi, ülke çapında seferberlik ve 24 saatlik 'savaş hali' kararı alındığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ordusunun savunma hattı kırıldı Dağlık Karabağ'daki son duruma ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun savunma hattının kırıldığını ve 7 köyün kontrol altına alındığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, "Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunun savunma hattı kırıldı ve çatışma bölgesindeki 7 köy kontrol altına alındı" dedi.

Azerbaycan Genelkurmaya Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Ermenistan tarafından açılan ateş sonucunda 9 sivilin yaralandığı ifade edildi.

AB'den açıklama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların ciddi endişe kaynağı olduğunu belirterek, taraflara askeri hareketliliğin durdurulması çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Görüşmede Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ele alındı.

Azerbaycan: Çatışmalar devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cephe hattının Terter, Ağdam, Fuzuli, Cebrayıl ve Murovdağ yönünde Ermenistan'ın işgali altındaki stratejik yüksekliklerin ele geçirilmesi yönünde çatışmaların devam ettiği" belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun füze, top ve hava araçlarıyla Ermenistan ordusunun komuta noktalarını, manevra yapan birliklerini, askeri tesis ve araçlarını hedef aldığı aktarıldı. Şiddetli çatışmalar tüm cephe hattında devam ediyor.

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Paşinyan: Sıkıyönetim ve kısmi seferberlik ilan ettik

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Güvenlik Konseyi'nin toplandığını duyurdu. Vatandaşlara "Kutsal vatanımızı korumaya hazır olun" diye seslenen Paşinyan, "Değerli vatandaşlar, şu anda Ermenistan hükûmetinin kararıyla sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan edildi." dedi.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

Rusya'dan müzakere çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların durdurularak, taraflara müzakerelere başlama çağrısında bulundu. Açıklamada, "Durumu istikrara kavuşturmak için tarafları derhal ateşkese ve müzakerelere başlamaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Aliyev: Öz topraklarımızı savunuyoruz, Dağlık Karabağ bizimdir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çatışmanın ardından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın saldırısı sonucu şehitler olduğunu duyurdu ve "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik. Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor. Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız var. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

Ermenistan: Azerbaycan'ın eylemleri önceden planlanmış

Azerbaycan'ın karşı saldırısının ardından açıklama yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 'karşı saldırıya' başladıklarını açıkladı. Bu, Bakü'nün daha önceden planlanmış eylemler gerçekleştireceğini ortaya koyuyor. Temel bilgilere sahip her asker, karşı saldırı operasyonu planlamanın haftalar süreceğini bilir. Gerilimin tırmandığına dair resmi açıklamadan dakikalar sonra Azeri ve Türk medyası cepheden haber geçmeye başladı. Bu durum, Azerbaycan'ın provokasyonunun önceden planlandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan: Karşı saldırı başlatıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'dan gelen saldırıya yanıt verildiğini açıkladı. Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

"Sivil can kayıpları var"

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.

Ermenistan da Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 İHA'yı vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıkladı.Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a saldırılar düzenlemeye başladığını belirterek "Savunma yapan ordumuz saldırıya başarıyla karşılık veriyor. Durum hızlı şekilde değişiyor, gerektiğinde açıklama yapılacak" dedi.

Dağlık Karabağ gerilimi

Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından iki ülke de Dağlık Karabağ'da hak iddia ediyor. Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait olan bölgenin büyük kısmı, bugün Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Temmuz ayında yaşanan çatışmalarda da 16 kişi ölmüş, Azerbaycan başkenti Bakü'de Dağlık Karabağ'ın kontrolünü geri almak için seferberlik ilan edilmesi amacıyla son yılların en büyük gösterisi gerçeklemişti.