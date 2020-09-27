Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışmalara Türkiye'den tepkiler: Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız

Ermenistan ve Azerbaycan arasında, tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinde çıkan çatışmanın ardından Türkiye'den tepkiler de art arda geldi. İlk açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Kalın, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu söylerken Dışişleri Bakanlığı da "Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız" açıklaması yaptı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Pazar günü yerel saatte 08.10'da sivil yerleşimlerine saldırıya geçtiğini açıkladı. İki Azeri helikopteri, üç insansız hava aracı ve üç tank yok ettiğini açıklayan Ermenistan, "Yanıtımız ölçülü olacak, durumun sorumlusu Azerbaycan'ın askeri-siyasi liderliğidir" dedi. Azerbaycan ise "Ermenistan'ın sınırdaki muharebe faaliyetlerini sonlandırmak ve sivillerin güvenliğini sağlamak için karşı saldırıya geçtik" ifadelerini kullandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, köylere yönelik bombardımanda şehit ve yaralılar olduğunu, altyapının zarar gördüğünü söyledi. Bir helikopterin düştüğünü ve içindekilerin kurtulduğunu belirten Azerbaycan, 12 Ermeni hava savunma sisteminin imha edildiğini açıkladı. Ermenistan, çatışmanın ardından seferberlik ilan ettğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmaya dair açıklama yaptı. Twitter'dan açıklama yapan Kalın şunları yazdı: "Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir."

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise çatışmanın ardından yapılan açıklamada "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız" ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir."

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Erdoğan'dan tüm dünyaya Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan hattındaki çatışmaya ilişkin olarak, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

Ermenistan’ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır.

Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz.

Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir.

CHP'den tepki

CHP saldırıya ilişkin olarak, "Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Paylaşımda, "Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınıyoruz. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter hesabından, açıklama yaparak şunları kaydetti: "Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları kabul edilemez. İktidarı, uluslarası toplumu ve Minsk Grubu’nu, Ermenistan işgalinin sonlandırılması ve sorunun çözümü için acilen adım atmaya çağırıyorum. Her zaman olduğu gibi haklı davasında can Azerbaycan'ımızın yanındayız."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor. Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir. Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır. Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu saldırılar Ermenistan'ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan'ı mahkum etmelidir."