Rüzgâr enerjisi ihalesini Kalyon'nun ortak olduğu konsorsiyum kazandı

1 milyar dolarlık yatırım yapılacak olan rüzgar enerjisi ihalesini 3,48 dolar sent/kilovatsaat ile en düşük teklifi veren Siemens-Türkerler-Kalyon Ortak Girişim Grubu kazandı.

Enerji Bakanlığı’nın, Türkiye’de kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesini yüzde 17 artıracak olan ve yatırım tutarı 1 milyar dolar olarak hesaplanan 1,000 megawatt (MW) gücünde rüzgar santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi bugün sonuçlandı.

İhaleyi 30 tur süren tekliflerin ardından 3.48 dolar sent/KWH ile Siemens-Türkerler-Kalyon OGG kazandı. İhale kapsamında 1 milyar doların üzerinde yatırım yapılacak.

YEKA ihalesi 8 konsorsiyumun katılımıyla başladı. Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar yaptı.

İhalede yarışan firma sayısı 8’den 2’ye indi. Bir yanda Çinli Mingyang konsorsiyumu diğer tarafta Alman Siemens konsorsiyumu yer aldı.

30’uncu tura başlarken en düşük teklif 3,49 dolar sent/KWS ile Siemens’e ait oldu. Mingyang yeni tura başlarken mola istedi. 30’uncu tur başladığında Mingyang ihaleden çekildi. Böylece ihaleyi Alman Siemens – Türkerler – Kalyon konsorsiyumu kazandı.

300 - 400 yerli rüzgar türbini üretilecek

İhaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını tutturmak kaydıyla 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak.

Fabrikada her biri en az 2,3 megavat gücünde olmak üzere, 300 ila 450 yerli rüzgar türbini üretilecek.

Konsorsiyum, kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam 5 alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak.

Söz konusu Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80’i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek.

Fabrikanın kurulum süresi, sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay olarak belirlenirken, projenin lisans süresi 30 yıl olacak.

Pojenin uygulanacağı iller

Kayseri – Niğde-Sivas

Edirne – Kırklareli – Tekirdağ

Ankara – Çankırı – Kırıkkale

Bilecik – Kütahya – Eskişehir