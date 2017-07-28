Rüzgâr pazarının yüzde 90'ını elinde bulunduran 8 şirket Türkiye'de yarışacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın rüzgâr enerjisinde 1000 megavatlık kapasite kurulmasını sağlayacak rüzgâr enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesine, 4 Alman şirket ile önde gelen ABD, Çin ve Danimarkalı şirketlerin bulunduğu 8 konsorsiyum teklif verdi. Teklif veren şirketler rüzgâr pazarının yüzde 90’ını elinde bulunduruyor.

Milliyet'te teralan habere göre, rüzgâr YEKA ihalesi için son tekliflerin alınma süresi, dün saat 12.00 itibariyle sona erdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, “Türkiye’yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz” diyerek açıkladığı, YEKA stratejisinin ikinci projesi için, dünyanın en büyük 8 rüzgâr türbini üreticisi teklif verdi.

Başvuran rüzgâr türbini üreticilerinin pazar payları küresel rüzgâr pazarının yüzde 90’ını temsil ediyor. Projeye başvuran yabancıların Türk şirketleriyle kurdukları konsorsiyumlar şöyle:

Vestas (Danimarka) - Enerjisa.

Siemens (Almanya) - Türkerler - Kalyon.

Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji.

Nordex (Almanya) n İklim Elektrik Yatırım n MKS Marmara - Zorlu Enerji.

Senvion Rüzgâr (Almanya) - IC İçtaş Enerji.

Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik.

General Electric (Amerika) - Fina Enerji.

MingYang (Çin) - İlk İnşaat.

Dışa bağımlılık biter

YEKA stratejisi doğrudan teknoloji transferini hedefliyor. Sadece enerji alanında değil, enerji teknolojileri alanında da dışa bağımlılığı ve cari açığı düşürmeyi hedefleyen model çerçevesinde; yatırım için belirlenmiş yüksek kapasitede enerji alanları; fabrika kurma, yüzde 65 yerlilik oranında üretim yapma, yüzde 80 yerli mühendis ile Ar-Ge yapma şartları ile alım garantisi sağlanan elektrik fiyatı üzerinden açık eksiltme usulü ile yarışmaya açılıyor.

İlki güneşte yapılan YEKA yarışmasını Kore firması HawnhaQCell - Kalyon ortaklığı kazanmıştı. Yarışma sonucunda güneş alanında teknoloji transferinin yanında 19.5 dolar cent/kWh olan yerlilik oranlı elektrik fiyatı 6.99 dolar sent’e düşmüştü.

Fabrika kurulacak

YEKA yarışmasını kazanan firma, 100 milyon dolar üzerinde yatırım ile fabrika kuracak.

Fabrikada en az 2.3 MW gücünde olmak üzere ortalama 300 ila 450 adet yerli rüzgâr türbini üretimi gerçekleştirilecek. YEKA’larda kurulacak olan yerli rüzgâr türbinlerinin üretileceği fabrika, tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl rüzgâr türbini üretim kapasitesine sahip olacak.

1 milyar doları aşacak yatırım

Rüzgâr YEKA’sı yarışmasını kazanacak firma, 1 milyar doların üzerinde rüzgâr tesisi yatırımı yapmış olacak. Yerli RES’lerin işletmeye girmesiyle her yıl asgari 3 milyar kWh elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1.1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgârdan karşılanıyor olacak.

Dev istihdam sağlayacak

Güneşte 1000 MW ile dünyanın en büyük fotovoltaik güneş enerjisi üretim alanı projesini hayata geçiren Türkiye, rüzgârda da 1000 MW ile dünyada bu alandaki en büyük projelerden birisine imza atmış olacak. Kurulacak rüzgâr tesisleri sayesinde ortalama 1.5 milyon ton CO2/yıl emisyon azaltımı da sağlanmış olacak.

Yarışmayı kazana firma, Türkiye’yi rüzgâr türbini alanında teknoloji üretim merkezine dönüştürecek Ar-Ge faaliyetleri yapmayı da taahhüt etmiş olacak. Kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünden olmak üzere toplam 5 alanda 10 yıl boyunca, yüzde 80’i Türk mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyeti yürütecek.

Her yıl için bu faaliyetlere 5 milyon dolar ayıracak. Fabrika ile RES’lerin kurulumu ve işletilmesi, Ar-Ge faaliyetleri dikkate alındığında, rüzgâr YEKA’sı yaklaşık 3750 kişilik bir istihdam sağlayacak. Yarışmayı kazanacak firma 5 bölgeden her birinde en az 50 MW’lık bir rüzgâr gücü kurmak şartı ile toplamda 1000 MW’lık bir kurulu gücü hizmete alacak.

Türk ekonomisine güvenin teyidi

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Rüzgar YEKA ihalemiz için dünyanın en büyük 8 rüzgar türbini üreticisi firma teklif verdi. Fabrika ve 10 yıllık AR-GE ile gerçekleşecek rüzgar YEKA’sıyla inşallah ülkemizi rüzgar teknolojilerinin üretim merkezi haline getireceğiz. Pazarın yüzde 90 büyüklüğünü temsil eden 8 firmanın bu ihaleye girecek olması Türk ekonomisine ve enerji sektörüne güvenin teyidi” dedi.