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Rüzgar Çetin ile Sinan Çetin'den 'tahliye pozu'

Rüzgar Çetin'in şehit ettiği polisin ailesine 1.5 milyon liralık 'kan parası' ödendiği iddia edildi

05 Ekim 2016 17:51

Polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili eşi Özlem Alagöz'ün şikayetini geri çekmesinin ardından tahliye olan Rüzgar Çetin, 1.5 milyon lira 'kan parası' ödediği iddia edilen babası Sinan Çetin ile çektirdiği fotoğraf basına servis edildi.

"Tahliye sonrası ilk fotoğraf" şeklinde yayınlanan fotoğrafta, Rüzgar Çetin'in babası Sinan Çetin'e sarıldığı görülüyor.

Beşiktaş'ta bilinçli taksirle bir polis memurunun şehit olmasına, birinin de ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve tahliyesine karar verilen Rüzgar Çetin, dün evine döndü ama tartışması devam ediyor. Bu fotoğraf sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu, üzerine binlerce yorum yapıldı. Bir çok kişi bu fotoğrafın algı yönetimi yapmak için kullanıldığı ileri sürüldü.

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in Beşiktaş'ta lüks aracıyla polis otosuna çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine neden olan kazada, Alagöz'ün ailesinin şikâyetini geri çekmesinin sebebi 1.5 milyon liralık kan parası olduğu iddia edildi.

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