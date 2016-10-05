Akşam: Rüzgar Çetin'in şehit ettiği polisin ailesine 1.5 milyon liralık kan parası ödendi

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in Beşiktaş'ta lüks aracıyla polis otosuna çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine neden olan kazada, Alagöz'ün ailesinin şikâyetini geri çekmesinin sebebi 1.5 milyon liralık kan parası olduğu iddia edildi.

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım'ın haberine göre, kazanın ardından Adana’ya ailesinin yanına yerleşen eş Özlem Alagöz, şehit polisin ailesi ve çocukları adına davadaki şikayetlerinden vazgeçti. Alagöz tepki üzerine avukatı aracılığıyla açıklama yaparak Çetin Ailesi'nden herhangi bir maddi karşılığı olmaksızın davadan vazgeçtiğini iddia etmişti. Ancak Çetin Ailesi'nin 1.5 Milyon TL'lik kan parası vererek Alagöz'le Adana'da anlaştığı ortaya çıktı .

Sözünden döndü!

Şehit polisin eşi Alagöz yaklaşık 5 ay önceki açıklamasında “Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin olması hiçbir şey değiştirmeyecek. Bu davanın arkasındayız. Şikayetimizden vazgeçmeyeceğiz" demişti.