T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akşam: Rüzgar Çetin'in şehit ettiği polisin ailesine 1.5 milyon liralık kan parası ödendi

Özlem Alagöz ile Çetin ailesi arasındaki anlaşmanın Adana'da imzalandığı öne sürüldü

05 Ekim 2016 14:38

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in Beşiktaş'ta lüks aracıyla polis otosuna çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine neden olan kazada, Alagöz'ün ailesinin şikâyetini geri çekmesinin sebebi 1.5 milyon liralık kan parası olduğu iddia edildi.

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım'ın haberine göre, kazanın ardından Adana’ya ailesinin yanına yerleşen eş Özlem Alagöz, şehit polisin ailesi ve çocukları adına davadaki şikayetlerinden vazgeçti. Alagöz tepki üzerine avukatı aracılığıyla açıklama yaparak Çetin Ailesi'nden herhangi bir maddi karşılığı olmaksızın davadan vazgeçtiğini iddia etmişti. Ancak Çetin Ailesi'nin 1.5 Milyon TL'lik kan parası vererek Alagöz'le Adana'da anlaştığı ortaya çıktı . 

 

Sözünden döndü!

 

Şehit polisin eşi Alagöz yaklaşık 5 ay önceki açıklamasında “Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin olması hiçbir şey değiştirmeyecek. Bu davanın arkasındayız. Şikayetimizden vazgeçmeyeceğiz" demişti. 

ETİKETLER

Rüzgar Çetinkan parasıÖzlem Alagöz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24