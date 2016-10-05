Rüzgar Çetin'i tahliye eden hâkimlere 100 bin liralık tazminat davası!

Bir polisin şehit olmasına, bir polisin de yaralanmasına neden olduğu kazanın ardından Rüzgar Çetin'in, tahliyesine karar veren iki hakim hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

Habertürk’te yer alan habere göre, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Beşiktaş'ta bilinçli taksirle bir polis memurunun şehit olmasına, birinin de ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin'in, "Verilen ceza miktarı, tutuklulukta geçirdiği süre, mağdurların şikayetlerinden vazgeçmesini" göz önüne alarak tahliyesine oy çokluğuyla karar vermesi üzerine bu hükmü veren hakimler Arzu Dur ve Fatma Aybey aleyhine 100 bin liralık manevi tazminat talebini içeren dilekçe nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

İstanbul'da 2 yıl önce meydana gelen bir trafik kazasında annesini kaybeden C.T.F'nin, avukatı Ozan Kayahan aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Rüzgar Çetin'in karıştığı trafik kazası ile yargılama sürecine yer verildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erdoğan Şimşek'in sanık Çetin'in tahliyesine karşı oy kullandığını ancak diğer hakimler Dur ve Aybey'in ise tahliyesi yönünde karar verdiği anlatılan dilekçede, mahkeme başkanının muhalefet şerhine değinildi.

“Karar kamu vicdanını sızlattı”

Türkiye'de her yıl binlerce insanın meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, kazaların toplumsal bir sorun haline geldiği anlatılan dilekçede, Çetin'in yargılandığı davanın da kamuoyu tarafından yakinen takip edildiğini, bu nedenle takip edilen bir davada verilen kararın hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, kararın adalet duygusunu derinden yaraladığı ve kamu vicdanını da sızlattığı kaydedildi.

Dilekçede, ''Rüzgar Çetin'e verilen cezanın az olması, son duruşmada sanığın tahliye edilmesi, parası olan ve babasına güvenen herkesin trafikte adam öldürebileceğini, bunun çok da önemli bir suç olmadığı izlenimini vermiştir. Hiçbir hakimin topluma böyle bir izlenim vermeye hakkı yoktur'' değerlendirmesinde bulunuldu.

Dilekçede, hakimler Arzu Dur ve Fatma Aybey'in haksız ve hukuksuz kararları, toplumun menfaatini korumayan hükümleri iddiasıyla davalı Maliye hazinesinden 100 bin liralık manevi tazminatın alınarak davacıya verilmesi talep edildi.