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Rusya'yı Eurovision'da 'Süper Babaanneler' temsil edecek

Rusya'yı Eurovision'da temsil edecek ekip dün gece yapılan elemeler sonucu belirlendi. Gecenin galibi amatör müzik topluluğu Süper Babaanneler “Buranovskiye Babushki” oldu

08 Mart 2012 08:22

 

T24 (Özel Haber) - Rusya'yı Eurovision'da temsil edecek ekip dün gece yapılan elemeler sonucu belirlendi. Gecenin galibi amatör müzik topluluğu Süper Babaanneler “Buranovskiye Babushki” oldu.

Rusya Devlet Televizyonu'nun düzenlediği Eurovision 2012 elemeleri dün gece yapıldı. 25 adayın katıldığı elemelerde yarışmanın galibi Süper Babaanneler orjinal adıyla Buranovskiye Babushki oldu.  Süper Babaanneler, Bakü'de yapılacak yarışmada Rusya'yı temsil edecek.

Rusya'da Buranova Köyü'de yaşayan grup, 40 yıl önce kuruldu. Grubun ilk üyelerinden sadece biri hayatta. 40 yıldır şarkı söyleyen grupta profesyonel kimse yok. Grup üyelerinin yaşı 70'in üzerinde, en yaşlısı 86 yaşında.  Köylerinde yaşamaya devam eden grup, daha önce eski Rus şarkıları söylüyordu v epek fazla ilgi görmüyordu. Daha önce de elemelere katılan ancak seçilemeyen grup, modern şarkılar söylemeye başlayınca büyük çıkış yaptı. 25 aday arasından dün gece jüri ve SMS oylarıyla seçildiler.

İşte Süper Babaanneler - VİDEO

 

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