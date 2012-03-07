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Dünya

Ermenistan Eurovision'dan çekildi

Karar, Ermenistan Kamu Televizyonu tarafından Avrupa Yayıncılar Birliği'ne iletildi.

07 Mart 2012 13:27

 

T24 - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 57. Eurovision şarkı yarışmasına Ermenistan'ın katılmama kararı aldığı bildirildi.

Eurovision şarkı yarışmasının resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek yarışmaya Ermenistan'ın katılmama kararı aldığı duyuruldu.

Açıklamada, Avrupa Yayın Birliği'nin 57. Eurovision şarkı yarışmasından sorumlu başkanı Jon Ola Sand'ın da konuyla ilgili görüşüne yer verildi. Sand, Ermenistan'ın şarkı yarışmasına katılmak istememesine üzüldüklerini ifade ederek, Avrupa Yayın Birliği ve şarkı yarışmasının resmi yayıncı kuruluşunun Ermenistan'a yarışmaya katılması için gerekli kolaylığı göstermesine rağmen Ermenistan tarafının katılmama kararı aldığını kaydetti.

Ermenistan'ın kararı sonrası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek yarışmaya katılacak ülke sayısı 42'ye düştü.

 

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