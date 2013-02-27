Rusya'ya düşen meteorun kökeni tespit edildi

Rusya'ya düşen ve en az 1000 kişinin yaralanmasına yol açan meteorun kökeni tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda meteorun, Apollo asteroidleri olarak bilinen bir uzay kayaları grubundan olduğunu ortaya çıktı.

Amatör video görüntülerini kullanarak, meteorun dünya içindeki güzergâhını tespit eden uzmanlar, meteorun güneş sistemi içindeki yörüngesinin de bir modelini ortaya koydu.

Medellin Üniversitesinden Jorge Zuluaga ve Ignacio Ferrin, kamera görüntülerini ve meteorun düştüğü Çerbakul Gölü'ndeki etkiyi ve basit trigonometriyi kullanarak meteorun yüksekliği, hızı ve pozisyonunu tespit edebildi.

Ekip meteorun Güneş etrafındaki yörüngesini yeniden yapılandırmak için, ellerindeki verileri Amerika Birleşik Devletleri Deniz Gözlemevi tarafından geliştirilen astronomi programlarına girerek sonuçlar elde etti.

Yapılan erken tahminlerde, meteorun yaklaşık 10 ton ağırlığında olduğu belirtilmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından yapılan sonraki tahminlerde ise meteorun ağırlığı, 7 bin ila 10 bin ton arasında verilmişti.

NASA meteorun büyüklüğünün 17 metre olduğunu tahmin ediyor.

(BBCTürkçe)