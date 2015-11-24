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Rusya'dan Türkiye'ye tur satışları durduruldu!

Rusya, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler listesinde ilk sıralarda yer alıyor

24 Kasım 2015 19:31

Rus savaş uçağının hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle TSK tarafından düşürülmesinin ardından, Rusya'nın devlet turizm ofisi Rostourism, Türkiye'ye tur satışının askıya alınması çağrısı yaptı. Ülkenin en büyük tur şirketlerinden biri olan Natalie Tours da tur satışlarını durdurduğunu açıkladı. Rusya parlamentosunun da "Türkiye ile hava yolu taşımacılığını kapatalım” teklifinde bulunduğu aktarıldı.

Tass haber ajansının geçtiği habere göre, Rusya'da tur operatörleri yakın zamanda Türkiye'ye tur satışlarını geçici olarak durdurma kararı aldı. Buna ek olarak Rusya parlamentosundan "Türkiye ile hava yolu taşımacılığını kapatalım” teklifi geldi. Rusya’nın Türkiye’ye tur satan en büyük tur operatörlerinden biri olan Natalie Tours geçici olarak Türkiye’ye tur satışlarını durdurduğu duyurdu. Reuters, Rusya’nın Rostourism ajansının da Türkiye’ye tur paketi satışlarını durdurulmasını tavsiye ettiğini belirtti.

Bu yaz ekonomilerinde yaşanan sorunlar nedeniyle, yurtdışı seyahatlerini azaltan Ruslar, Antalya'ya gelmemiş ve bölge ekonomisinde yaklaşık 5 milyar dolarlık kayıp yaratmışlardı. Rusya’dan Türkiye’ye geçtiğimiz yıl 4.5 milyon turist gelmişti. Turist sayısında bu yıl için yüzde 25’lik bir düşüş yaşanması bekleniyordu.

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