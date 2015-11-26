Rusya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı: Geri dönün!

Türkiye'nin, hava sahasını ihlal ettiiği gerekçesiyle Rus savaş uçağını düşürmesinden 2 gün sonra, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki Rus vatandaşlarına bir an önce ülkelerine dönmeleri yönünde çağrıda bulundu. Rusya'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye’de terör tehdidi bulunduğu için vatandaşlarımızın bu ülkeye gitmemeleri için yaptığımız tavsiyeyi yineliyoruz. Türkiye’de bulunanların da bir an önce Rusya’ya dönmelerini öneriyoruz. Bu çağrı, Türkiye’ye turizm acenteleri dışında özel ziyaret gerçekleştiren vatandaşlarımız için de geçerli.”

Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus vatandaşlarına "Türkiye'yi ziyaret etmeyin" tavsiyesinde bulunmuştu. Lavrov'un bu uyarısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de destek vermişti.