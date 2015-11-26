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Rusya Başbakanı'ndan Türkiye ile ortak bazı projeler için iptal talimatı!

Medvedev önlemlerin Türkiye’den gıda ithalatını kısıtlamayı da kapsayacağını söyledi

26 Kasım 2015 16:04

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesini bir 'saldırganlık eylemi' ve 'suç' olarak tanımlayarak, iki ülke arasında ortaklık içeren bazı projelerin iptali de dahil bir 'önlem paketi' hazırlanması için talimat verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre Medvedev, Türkiye'nin 'saldırgan eylemine' karşılık olarak hükümete ekonomik ve insani alanda önlemler alınması yönünde talimat verdiğini belirtti.

''Bu suça karşılık olarak askeri ve diplomatik önlemler aldık. Böyle önlemler almaya devam edeceğiz'' diyen Medvedev, yeni önlemler kapsamında bazı ortak yatırım projelerinin durdurulabileceğini söyledi.

 

Bunların yanı sıra Medvedev, önlemler kapsamında Türk şirketlerinin faaliyetlerine sınırlama getirilebileceğini, Türkiye'den gıda ithalatının kısıtlanabileceğini, yatırım görüşmelerinin sonlandırılabileceğini ve gümrük vergileriyle ilgili yeni düzenlemeler yapılabileceğini de ekledi.



 

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