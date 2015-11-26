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Erdoğan: Rusya'dan özür dilemeyeceğiz, asıl ihlal yapanlar özür dilesin!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak Türkiye'den özür beklediklerini ifade etmişti

26 Kasım 2015 18:10

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye sınırında Rus savaş uçağını düşürmesi ile ilgili olarak Türkiye'den özür gelmemesini eleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e cevap verdi. CNN International'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'dan özür dilemeyeceğiz, özür dilemesi gereken taraf varsa o da hava sahamızı ihlal edenlerdir" dedi. Erdoğan, "Pilotlarımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri, angajman kuralları kapsamında görevlerini yerine getirmiştir. İşin özü bu" ifadesini kullandı.

Rusya lideri Putin, "Türkiye'deki üst düzey siyasi ve askeri yönetiminden gerçekçi izahat ve özür gelmedi. Uçağımızı vurdukları için tazminat ödemeye hazır olduklarını da söylemediler" diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Haklı olduğumuz bir konuda özür dilememiz gerekmez. Üzüntümüzü ilettik" açıklaması yapmıştı.

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