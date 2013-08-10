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Dünya

Rusya'dan ABD'ye: Yetişkinler gibi davranın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Beyaz Saray’a ‘yetişkinler gibi davranmaları gerektiğini’ ifade etti

10 Ağustos 2013 13:54

ABD Başkanı Barack Obama’nın gelecek ay düzenlenecek G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal etmesinin ardından başlayan gerginlik devam ediyor. Obama, dün “Rusya ile ilişkileri tekrar gözden geçirmelerini gerektiğini” söylerken, Rusya’dan Beyaz Saray’a “yetişkinler gibi davranın” azarı geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) küresel istihbarat operasyonlarını açığa çıkaran Edward Snowden’a sığınma hakkı veren Moskova ile Washington arasındaki gerginlik yeni bir safhaya girdi.

ABD Başkanı Barack Obama, dün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada ‘Rusya’nın Soğuk Savaş dönemindeki düşünce şekline geri döndüğünü’ belirtirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Beyaz Saray’a ‘yetişkinler gibi davranmaları gerektiğini’ ifade etti.

Lavrov, Washington’da ABD’li mevkidaşı John Kerry ile düzenlediği basın toplantısında, “Yetişkin insanlar gibi hareket etmeliyiz... Biz, böyle hareket ediyoruz. Ve bu davranışımızın karşılık göreceğini umuyoruz” dedi.

Obama, gelecek ay St. Petersburg’da düzenlenecek G20 zirvesinde Putin ile görüşmesini iptal ederken, ‘tek konu Snowden değil’ açıklamasını yapmıştı.

 

Washıngton’da uyarı mesajları

 

Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu, dün Washington’da Kerry ve ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel ile bir araya geldi.

Kerry, Snowden’ın ABD’ye teslim edilmesi konusunda taleplerini yineleyeceklerini ifade ederek, “Bazı zor durumlarla karşılaştığımız doğru. Ve bu durumlar sadece Snowden hakkında yaşanmadı” dedi.

Rus Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, dün yerel basına, Snowden’ın ‘tekrar ele alınması gereken bir konu olarak görünmediğini’ belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise Rusya’nın ‘Snowden’ı korumaktan başka bir çaresi olmadığını, eski ajanın ABD’de ölüm cezasıyla karşılaşabileceğini’ söylemişti.

 

Suriye konferansı düzenlenecek

 

ABD ve Rusya arasında Snowden nedeniyle yaşanan gerginlik, Suriye için düzenlenmesi gereken barış konferansının önüne geçmedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, iki ülkenin çatışan çıkarları olabileceğnii ancak Suriye gibi işbirliği konularını göz ardı etmeyeceklerini belirtti.

Lavrov da ‘Suriye’nin hala ana gündem maddesi olduğunu’ ifade ederek, “Amacımız aynı: Politik bir süreç başlatmalıyız” dedi.

ABD ve Rusya, Cenevre’de düzenlenecek barış konferansı için ay sonunda tekrar bir araya gelmek konusunda anlaştı.

 

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