Obama, Putin ile görüşmesini neden iptal etti?

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin iptal edilmesinin tek nedeninin, Rusya'nın NSA analisti Edward Snowden'a giriş izni verilmesi olmadığını söyledi.



ABD Başkanı Barack Obama, ailesiyle birlikte çıkacağaı tatil öncesi, Beyaz Saray'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin ve Obama'nın gündeminde, Rusya ile ilişkiler, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun izleme faaliyetleri, NSA eski sistem analisti Edward Snowden, terör tehdidi, bütçe, sağlık sigortası ve göçmen reformu konuları vardı.

Gelecek ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal etmesiyle ilgili konuşan Obama, Putin ile kişisel ilişkilerinin kötü olmadığını, iptalin tek nedeninin Edward Snowden konusu olmadığını ifade etti.

Obama şunları söyledi:

"Rusya ile ilişkilerimizde Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana her zaman biraz tansiyon vardı. İlişkilerde işbirliğinin yanı sıra yarışma da vardı. Son olay, Suriye ve insan hakları konularının da içinde olduğu bir dizi anlaşmazlıklarımızdan birisi. Bizim için durup Rusya ile ilişkilerimizin yönünü tekrar değerlendirmemizin uygun olacağını düşünüyorum. Aramızda bazı farklılıklar olacak. Bunları tamamen saklamak mümkün değil."



Snowden'a çağrı



Snowden'ın NSA'nın izleme programını deşifre etmesini de değerlendiren Obama, "Snowden'in kahraman olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Snowden'in üç ayrı konuda suçlandığını ifade eden Obama, "Eğer yaptığının doğru olduğunu düşünüyorsa tüm ABD vatandaşları gibi gelip avukatıyla mahkemeye çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.



Halka güvence verecek adımlar



Tartışmalara neden olan NSA'nın izleme programında yapılabilecek değişiklikleri Kongre üyeleri ile ele alacaklarını kaydeden Obama, "ABD halkına bu programın kötüye kullanılmasının engellenmesine ilişkin daha fazla güvence verecek adımlar atabileceğimize inanıyorum. Örneğin programı gözden geçirip bu yetkinin kullanımına ilişkin daha fazla şeffaflık ve sınırlama getirebiliriz" ifadesini kullandı.

Obama, mahremiyet ile güvenlik arasında denge sağlanması gereğine işaret ederek, izleme için kullanılan teknolojinin gözden geçirilmesi için de yeni bağımsız panel oluşturulabileceği ve mahkemelerin programa hem güvenlik hem de mahremiyet cephesinden bakmasını temin etmek için daha fazla garanti verilebileceğini dile getirdi.



'Sıradan insanlar izlenmiyor'



İstihbarat servislerine mümkün olduğu kadar şeffaf olmaları direktifi verdiğini bildiren Obama, "Dünya genelindeki insanlara da ABD'nin sıradan insanları izlemeyle ilgilenmediğini tekrar hatırlatmak istiyorum. İstihbarat servislerimiz halkımızı ve müttefiklerimizi korumamızı sağlayacak bilgilere yoğunlaşıyor" diye konuştu.

Obama, halkın bu programa ilişkin kafasında soruların bulunduğunu bildirerek, yönetimin bu sorulara cevap vermesinin ve programın nasıl çalıştığının halka anlatılmasının önemli olduğunu da vurguladı.



Merkez Bankası Başkanı sonbaharda



Obama, iç politika konularına da değinerek, Merkez Bankası Başkanlığı için henüz karar vermediğini, çok sayıda aday arasında sonbaharda seçeceği kişinin kısa dönemde işsizliğin azaltılması konusuna odaklanması gerekeceğini söyledi.

Merkez Bankası Başkanlığı için adları geçen Lawrence Summers ile Janet Yellen'in bu görevi başarıyla yerine getirebileceklerini bildiren Obama, ancak başka adayları da değerlendirdiğini ifade etti.