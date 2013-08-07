Rusya, Obama'yı hayal kırıklığına uğratmış

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'nın ABD Ulusal Güvenlik Kurum NSA eski çalışanı Edward Snowden'a geçici siyasi sığınma hakkı vermesinin kendisini "hayal kırıklığına" uğrattığını söyledi.



Amerikan NBC televizyonunda yayınlanan "The Tonight Show" programına katılan ABD Başkanı Barack Obama, NSA'nın küresel dinleme ve izleme programını basına sızdıran CIA ve NSA eski çalışanı Edward Snowden'a Rusya'nın geçici siyasi sığınma hakkı tanımasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Moskova'nın Snowden'a geçici siyasi sığınma hakkı tanımasını, "soğuk savaş düşüncesine ve mantığına" geri dönüş olarak tanımlayan ABD Başkanı Obama, Eylül ayında Rusya'nın St.Petersburg kentinde düzenlenecek G-20 zirvesine katılacağını söyledi.

Obama, G-20'yi oluşturan küresel ekonomik güçler arasındaki görüşmelerde ABD'nin temsil edilmesini önemine dikkat çekti.

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da ayrıca görüşüp görüşmeyeceği konusunda ise bilgi vermedi.

ABD'nin küresel dinleme ve izleme programını basına sızdıran NSA ve CIA eski çalışanı Edward Snowden'a Rusya geçtiğimiz hafta 1 yıllık siyasi sığınma hakkı tanımıştı. ABD, casuslukla suçladığı Snowden'u iade edilmesini talep ediyordu.